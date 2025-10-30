76歲許紹雄癌逝｜TVB緊急抽起節目悼念 深夜重播《使徒行者2》與觀眾淚別歡喜哥！

有「綠葉王」之稱的資深藝人許紹雄（Benz雄），於10月28日因癌症引發器官多重機能衰竭不幸病逝，終年76歲，消息震驚全城。這位效力無綫多年的實力派演員，其「歡喜哥」形象早已深入民心，如今驟然離世，令無數觀眾及圈中好友感到心碎。為悼念這位深受愛戴的演員，無綫電視火速作出節目調動，究竟會重播哪兩部經典作品，與觀眾一同追憶？