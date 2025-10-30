76歲許紹雄癌逝｜TVB緊急抽起節目悼念 深夜重播《使徒行者2》與觀眾淚別歡喜哥！
有「綠葉王」之稱的資深藝人許紹雄（Benz雄），於10月28日因癌症引發器官多重機能衰竭不幸病逝，終年76歲，消息震驚全城。這位效力無綫多年的實力派演員，其「歡喜哥」形象早已深入民心，如今驟然離世，令無數觀眾及圈中好友感到心碎。為悼念這位深受愛戴的演員，無綫電視火速作出節目調動，究竟會重播哪兩部經典作品，與觀眾一同追憶？
TVB深夜公佈《歡喜永在》 兩大經典作陪觀眾悼念Benz雄
無綫電視為紀念這位服務多年的功臣，宣佈推出《歡喜永在 許紹雄》系列，並作出特別節目調動，與全港觀眾一同懷緬Benz雄的精湛演技與招牌笑容。電視台安排於本周六（11月1日）晚上八點半，在翡翠台黃金時段播映其經典喜劇電影《歡喜永在 許紹雄：新紮師妹》。此外，由下周一（11月3日）起，逢周一至周五晚十一點五十五分，將會重播其代表作《使徒行者2》，讓觀眾能再次重溫「歡喜哥」的風采，此番安排足見電視台對其的重視及不捨。
回顧Benz雄光輝演藝路 連續三年勇奪大獎奠定「綠葉王」地位
許紹雄是第一期無綫電視藝員訓練班的畢業生，演藝生涯中參演的無綫劇集及作品超過142部，絕對是電視圈的「長青樹」。他的演技備受肯定，更曾創下連續三年於《萬千星輝頒獎典禮》獲獎的輝煌紀錄。2012年，他獲頒「傑出演員大獎」，表揚他多年來的貢獻。2013年，他憑劇集《My 盛 Lady》中「香善男」一角，勇奪「最佳男配角」。及至2014年，他再憑《使徒行者》中「覃歡喜」一角，奪得「最受歡迎電視男角色」，攀上演藝事業另一高峰，奠定其「綠葉王」的殿堂級地位。
盤點Benz雄經典角色 「歡喜哥」成不朽傳奇
在許紹雄數十年的演藝生涯中，塑造了無數個家喻戶曉的經典角色。當中，最為人津津樂道的，必定是《使徒行者》系列中的「歡喜哥」，其亦正亦邪、充滿故事性的演出，令角色極具魅力，成為他演藝生涯中最具代表性的角色之一。除此之外，他在《絕代商驕》中飾演的「唐吉」，以及早期在《新紮師兄》中飾演的「舅父冬」，同樣是觀眾心目中的經典。這些角色性格鮮明，深入民心，充分展現了許紹雄作為金牌「綠葉」的非凡實力，他的離去絕對是演藝界的一大損失。
