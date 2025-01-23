許紹雄大爆狂窒溫碧霞真正原因 為頒獎禮上「搶口發言」道歉

許紹雄(Benz雄)與蔡潔於22日出席了賀歲片《麻雀女王追男仔》的首映禮。蔡潔身穿大露背背心，吸引眾人目光。在片中，兩人飾演一對夫妻，但許紹雄透露，由於蔡潔飾演的角色早早便離世，因此兩人的對手戲非常少，僅在回憶中出現，他對此表示遺憾。被問到有關頒獎禮上「搶口表現」，許紹雄即刻「歡喜哥」上身，笑笑口解釋⋯⋯