許紹雄大爆狂窒溫碧霞真正原因 為頒獎禮上「搶口發言」道歉
廣告
許紹雄(Benz雄)與蔡潔於22日出席了賀歲片《麻雀女王追男仔》的首映禮。蔡潔身穿大露背背心，吸引眾人目光。在片中，兩人飾演一對夫妻，但許紹雄透露，由於蔡潔飾演的角色早早便離世，因此兩人的對手戲非常少，僅在回憶中出現，他對此表示遺憾。被問到有關頒獎禮上「搶口表現」，許紹雄即刻「歡喜哥」上身，笑笑口解釋⋯⋯
許紹雄狂窒溫碧霞 事後解話：一心想搞下氣氛
在2024年的《萬千星輝頒獎典禮》上，許紹雄與溫碧霞一同頒獎。許紹雄全程保持笑容，不斷地窒溫碧霞，令現場氣氛尷尬。他在台上的行為引起了網民的熱烈討論。對此，許紹雄解釋說：「其實我係一心想搞下氣氛，搞笑，去搞下事，唉！點知依家變咗罪人！」他坦言自己與溫碧霞並不熟悉，也未曾合作過，並再次強調當時只是想搞氣氛，「依家搞到搞大咗！唔好意思，真係有咩得失咗佢，要同佢講聲對唔住！」
許紹雄大爆「搶口原因」：原本劇本好悶
許紹雄透露，當日上台時，他與溫碧霞並未特別準備台詞，他認為原本的劇本內容乏味，「夾個啲好鬼悶！原本有劇本，但都唔知佢講乜，用嗰劇本仲耐！所以咪嗱嗱聲囉！」他表示，雖然在後台兩人有談有笑，但沒想到一出場就被誤會狂窒對方。
重溫Benz雄超搶口 句句窒到爆
今晚「最佳男配角」由Benz雄許紹雄和溫碧霞負責頒獎，不過Benz雄今晚一出場就不停狂窒溫碧霞，又串溫碧霞睇唔到珍姐，又不停逼溫碧霞「噏」個心水出嚟，網民都睇到好尷尬：「Benz好X冇禮貌」、「Benz 雄咩事入左廢老領域」、「喂好尷尬呀，快啲頒啦」等。
圖片來源：網上圖片、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期