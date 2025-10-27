許紹雄76歲病危入院｜老來得女曾豪擲3,000萬寵女兒 婚宴出動半個TVB三帝三后齊賀
76歲資深演員許紹雄今日驚傳病危入院，多間傳媒在醫院外守候，獨家直擊其家人及圈中好友紛紛趕赴醫院探望。身家豐厚的許紹雄向來以疼愛女兒聞名，2023年女兒許惠菁結婚時更是豪氣十足，不但準備千萬嫁妝，婚宴更出動半個TVB群星到賀。究竟這位寵女狂魔有多疼愛掌上明珠？
許紹雄病危入院
許紹雄今日突然傳出病危消息，震驚整個娛樂圈。多間傳媒目前已在醫院外守候，獨家直擊許紹雄的家人及多位圈中好友陸續趕赴醫院探望。76歲的許紹雄人稱「Benz雄」，在圈中人緣極佳，消息一出立即引起廣泛關注。與太太結婚逾30年的許紹雄，因老來得女對女兒許惠菁格外疼愛，堪稱娛樂圈寵女狂魔代表。
許紹雄豪擲千萬為女兒鋪路
身家豐厚的許紹雄對女兒許惠菁可謂有求必應，疫情期間更打本700萬港元讓女兒創業，展現父愛如山的一面。除了創業資金外，許紹雄更豪氣贈送位於新加坡價值約2,300萬港元的物業作為女兒嫁妝，總值超過3,000萬港元的父愛投資令人咋舌。許惠菁在大學期間與新加坡人Shane相戀，畢業後於2023年12月在香港舉行婚禮，許紹雄為愛女籌備的婚宴規模更是前所未見。
許惠菁婚宴星光熠熠 三帝三后齊賀
許紹雄為女兒許惠菁舉辦的婚宴可謂娛樂圈盛事，宴請的嘉賓陣容勁過台慶頒獎禮。出席嘉賓包括金像導演杜琪峯、影后羅蘭、關寶慧、視帝馬德鐘、黃浩然夫婦、視后宣萱、視后江美儀、高海寧、視帝歐陽震華、視帝陳豪與老婆陳茵媺、余安安、黃日華、苗僑偉、戚美珍、張兆輝等重量級藝人。三帝三后齊聚一堂為許惠菁送上祝福，足見許紹雄在圈中的地位和人脈。婚宴後許惠菁更於2024年1月在新加坡五星級酒店再擺喜酒，筵開20席以西式進行，現場布滿鮮花，由金牌司儀黎芷珊主持。
網民關注許紹雄病情 盼早日康復
許紹雄病危消息傳出後，網民紛紛留言關注其病情，不少人表示「希望Benz雄早日康復」、「一代好演員，祈禱平安」。有網民回顧許紹雄的演藝生涯，讚揚他「演技精湛，人品好」，更有人提及他對女兒的疼愛「真係好爸爸一個，女兒好幸福」。圈中好友亦紛紛趕赴醫院探望，展現演藝圈的溫情一面，大家都希望這位資深演員能夠渡過難關。
圖片來源：IG＠benz_hui、IG@charmainexhui、梁烈唯IG、TVB娛樂新聞台、IG@benz_hui資料或影片來源：原文刊於新假期