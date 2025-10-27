許紹雄76歲病危入院｜老來得女曾豪擲3,000萬寵女兒 婚宴出動半個TVB三帝三后齊賀

最新娛聞
東方新地

廣告

76歲資深演員許紹雄今日驚傳病危入院，多間傳媒在醫院外守候，獨家直擊其家人及圈中好友紛紛趕赴醫院探望。身家豐厚的許紹雄向來以疼愛女兒聞名，2023年女兒許惠菁結婚時更是豪氣十足，不但準備千萬嫁妝，婚宴更出動半個TVB群星到賀。究竟這位寵女狂魔有多疼愛掌上明珠？

許紹雄病危入院

許紹雄今日突然傳出病危消息，震驚整個娛樂圈。多間傳媒目前已在醫院外守候，獨家直擊許紹雄的家人及多位圈中好友陸續趕赴醫院探望。76歲的許紹雄人稱「Benz雄」，在圈中人緣極佳，消息一出立即引起廣泛關注。與太太結婚逾30年的許紹雄，因老來得女對女兒許惠菁格外疼愛，堪稱娛樂圈寵女狂魔代表。

許紹雄豪擲千萬為女兒鋪路

身家豐厚的許紹雄對女兒許惠菁可謂有求必應，疫情期間更打本700萬港元讓女兒創業，展現父愛如山的一面。除了創業資金外，許紹雄更豪氣贈送位於新加坡價值約2,300萬港元的物業作為女兒嫁妝，總值超過3,000萬港元的父愛投資令人咋舌。許惠菁在大學期間與新加坡人Shane相戀，畢業後於2023年12月在香港舉行婚禮，許紹雄為愛女籌備的婚宴規模更是前所未見。

許惠菁婚宴星光熠熠 三帝三后齊賀

許紹雄為女兒許惠菁舉辦的婚宴可謂娛樂圈盛事，宴請的嘉賓陣容勁過台慶頒獎禮。出席嘉賓包括金像導演杜琪峯、影后羅蘭、關寶慧、視帝馬德鐘、黃浩然夫婦、視后宣萱、視后江美儀、高海寧、視帝歐陽震華、視帝陳豪與老婆陳茵媺、余安安、黃日華、苗僑偉、戚美珍、張兆輝等重量級藝人。三帝三后齊聚一堂為許惠菁送上祝福，足見許紹雄在圈中的地位和人脈。婚宴後許惠菁更於2024年1月在新加坡五星級酒店再擺喜酒，筵開20席以西式進行，現場布滿鮮花，由金牌司儀黎芷珊主持。

網民關注許紹雄病情 盼早日康復

許紹雄病危消息傳出後，網民紛紛留言關注其病情，不少人表示「希望Benz雄早日康復」、「一代好演員，祈禱平安」。有網民回顧許紹雄的演藝生涯，讚揚他「演技精湛，人品好」，更有人提及他對女兒的疼愛「真係好爸爸一個，女兒好幸福」。圈中好友亦紛紛趕赴醫院探望，展現演藝圈的溫情一面，大家都希望這位資深演員能夠渡過難關。

許紹雄 病危 許紹雄一家三口感情一直親密無間。（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄一家三口感情一直親密無間。（圖片來源：IG＠benz_hui）
許紹雄 病危 許惠菁在去年12月16日與從事銀行業的Shane結婚。（圖片來源：IG@charmainexhui）
許惠菁在去年12月16日與從事銀行業的Shane結婚。（圖片來源：IG@charmainexhui）
許紹雄 病危 （圖片來源：IG@charmainexhui）
（圖片來源：IG@charmainexhui）
許紹雄 病危 （圖片來源：IG@charmainexhui）
（圖片來源：IG@charmainexhui）
許紹雄 病危 （圖片來源：IG@charmainexhui）
（圖片來源：IG@charmainexhui）
許紹雄 病危 （圖片來源：IG@charmainexhui）
（圖片來源：IG@charmainexhui）
許紹雄 病危 （圖片來源：IG@charmainexhui）
（圖片來源：IG@charmainexhui）
許紹雄 病危 梁烈唯亦貼出多套劇組re-u的合照！（圖片來源：梁烈唯IG）
梁烈唯亦貼出多套劇組re-u的合照！（圖片來源：梁烈唯IG）
許紹雄 病危 梁烈唯亦貼出多套劇組re-u的合照！（圖片來源：梁烈唯IG）
梁烈唯亦貼出多套劇組re-u的合照！（圖片來源：梁烈唯IG）
許紹雄 病危 梁烈唯亦貼出多套劇組re-u的合照！（圖片來源：梁烈唯IG）
梁烈唯亦貼出多套劇組re-u的合照！（圖片來源：梁烈唯IG）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
許紹雄 病危 （圖片來源：IG@charmainexhui）
（圖片來源：IG@charmainexhui）
許紹雄 病危 許紹雄與愛女在清暉園中留影。（圖片來源：IG@benz_hui）
許紹雄與愛女在清暉園中留影。（圖片來源：IG@benz_hui）
許紹雄 病危 以往除了往返新加坡探親外，許紹雄亦經常與家人一同出國旅遊。（圖片來源：IG＠benz_hui）
以往除了往返新加坡探親外，許紹雄亦經常與家人一同出國旅遊。（圖片來源：IG＠benz_hui）

圖片來源：IG＠benz_hui、IG@charmainexhui、梁烈唯IG、TVB娛樂新聞台、IG@benz_hui資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 