許紹雄76歲病危入院｜老來得女曾豪擲3,000萬寵女兒 婚宴出動半個TVB三帝三后齊賀

76歲資深演員許紹雄今日驚傳病危入院，多間傳媒在醫院外守候，獨家直擊其家人及圈中好友紛紛趕赴醫院探望。身家豐厚的許紹雄向來以疼愛女兒聞名，2023年女兒許惠菁結婚時更是豪氣十足，不但準備千萬嫁妝，婚宴更出動半個TVB群星到賀。究竟這位寵女狂魔有多疼愛掌上明珠？