許紹雄病逝 ｜許家公布喪禮詳情 11月17日設靈翌日出殯
資深香港演員許紹雄於10月28日因癌症併發多重器官衰竭，於醫院安詳辭世，享年76歲（註：需確認年齡）。許家今日（31日）發出訃聞，公布其喪禮詳情。
設靈儀式將於11月17日在沙田大圍寶福紀念館地下寶福堂舉行，翌日（18日）上午進行大殮儀式，中午12時正辭靈，隨即出殯，靈柩奉移火化場火化。許紹雄一生貢獻影視圈，留下無數經典角色，業界與粉絲均感惋惜。
先夫 許紹雄 痛於公曆二零二五年十月廿八日壽終，積閏享壽八十有餘歲。
治喪後事悉由未亡人領許家眾子孫妥為安排，擇於公曆二零二五年十一月十七日（星期一）下午四時，假 大圍寶福紀念館地下寶福堂 設靈；並於二零二五年十一月十八日（星期二）上午十一時舉行大殮儀式，中午十二時辭靈，隨即出殯，靈柩奉移火化。
先夫為人豁達開朗，樂善好施，廣結善緣，聲譽素著，深為親友所敬重。親屬友好雖萬分悲痛不捨，然念及先夫囑託，願眾親友懷思往昔，銘記昔日相聚之溫情歲月。今以平和安然之心，向先夫致以最後敬意。
家人承先夫遺志，喪事從簡，並以行善為念，將所收帛金全數捐助予 「兒童癌病基金」，盼化悲慟為關懷，延續先夫仁心慈念，為年幼生命燃點新希望。在此，敬請親友以捐款代替贈送花籃；若仍擬致贈花籃，為使靈堂布置統一，煩請聯絡 – 富山花店祺先生（電話：9800 5686）。
謹此承蒙各界親友的關懷、支持與慰問，家屬銘感於心，謹致由衷謝忱。
未亡人 鳳子
兒子 俊貽 兒媳 樂琳
孫女 Aurelia
女兒 惠菁 女婿 元晏
泣告
圖片來源：吳彤微博、TVB、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期