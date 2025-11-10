許紹雄最後訪問曝光 展現一貫幽默本色 坦承去年患癌切腎臟
76歲許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，震撼全城。如今他生前最後一次電視訪問曝光，原來早在節目錄影時，這位「綠葉王」已大方透露自己患腎癌並接受切除手術的經歷，豁達態度令人動容。節目將於明日首播，成為Benz哥留給觀眾的最後身影。
許紹雄坦承患腎癌經歷 小便有血嚇一跳
在港台電視31節目《醫生與你—講飲講食講健康II》中，許紹雄與港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授葉逸軒一同出席，以「豉油」作為食材主題。當主持鄭萃雯提到腎病話題時，一向豁達開朗的Benz哥主動分享患病經歷。他透露去年某日發現小便顏色很深，起初以為自己太熱氣，但兩星期後情況仍未改善。在太太催促下前往檢查，醫生發現他小便有血，進一步檢查後確診其中一邊腎臟出現腫瘤。
手術翌日已下床 醫生都稱奇
許紹雄慶幸當時癌細胞沒有擴散到其他地方，因此接受醫生建議進行腎臟切除手術。他憶述手術後翌日已可下床，連醫生都感到驚奇。「醫生問我為何這樣厲害，我回應：『應該是你（的醫術）比較厲害吧！』」Benz哥的妙人妙語惹得在場眾人哄堂大笑。被問到大手術有沒有影響心情時，他相當豁達地回應：「沒有！我當拍戲而已。」這番話展現了他面對病魔時的樂觀態度。
生前最後電視亮相 展現一貫幽默本色
在節目錄影過程中，許紹雄展現一貫的風趣幽默本色。當廚師Andy炮製「焦糖醬油朱古力布朗尼」時，他一度只顧品嚐甜品而沒有對談。談及患病經歷時，他更笑言自己唯一的缺點就是「聽女人話」，因為太太叮囑他必須認真檢查，他才乖乖照做。同席的葉逸軒教授作為腎科專科醫生，提醒單腎人士要注意避免攝取過量的鈉，並要留意高血壓、蛋白尿的情況，Benz哥亦趁機向教授請教相關知識。
網民不捨緬懷 稱讚豁達精神值得學習
節目預告曝光後，網民紛紛留言表達不捨之情。有網民表示：「Benz哥到最後都保持幽默，真係好佩服佢嘅樂觀態度。」亦有觀眾感慨：「睇到佢咁豁達面對病情，真係好感動，佢嘅精神值得我哋學習。」更有粉絲寫道：「明日一定要睇，想再聽聽Benz哥嘅聲音。」不少網民都認為許紹雄面對病魔時的正面態度，為大眾樹立了良好榜樣，他的離世確實是演藝界的重大損失。
