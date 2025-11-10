許紹雄最後訪問曝光 展現一貫幽默本色 坦承去年患癌切腎臟

76歲許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，震撼全城。如今他生前最後一次電視訪問曝光，原來早在節目錄影時，這位「綠葉王」已大方透露自己患腎癌並接受切除手術的經歷，豁達態度令人動容。節目將於明日首播，成為Benz哥留給觀眾的最後身影。