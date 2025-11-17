許紹雄設靈｜黃宗澤佘詩曼黃子華群星齊聚送別 揭Benz雄生前隱瞞病情至最後一刻

資深演員許紹雄（Benz雄）上月28日因癌症離世，享年76歲，今日於大圍寶福紀念館舉行喪禮。眾多圈中好友親自到場送別這位德高望重的前輩，場面感人至深，當中苗僑偉更在受訪時一度哽咽，透露許紹雄生前將病情隱瞞得極為嚴密，直到最後一刻才知道真相。