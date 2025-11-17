許紹雄設靈｜黃宗澤佘詩曼黃子華群星齊聚送別 揭Benz雄生前隱瞞病情至最後一刻
黃宗澤佘詩曼黃子華齊聚送別許紹雄
今日下午2時許，關禮傑、韓馬利、林子善率先到場致哀。下午4時55分開始，更多圈中人陸續抵達靈堂，包括黃宗澤、譚俊彥、黃子華、佘詩曼、駱應鈞、李國麟、陳志健、邱禮濤、麥長青、黎耀祥、張子豐、王菲、梁家樹、杜琪峯、森美、關寶慧等。苗僑偉和戚美珍夫婦、彭懷安、鍾澍佳、黃浩然、張家輝、文偉鴻、黃日華、蕭正楠、黃翠如、劉江、謝寧和丈夫、康華、陳榮峻等亦有到場。黃宗澤和譚俊彥、杜琪峯、黃子華在靈堂內逗留約1小時後離開，期間並沒有接受傳媒訪問。
許紹雄生前隱瞞病情至最後一刻
許紹雄生前與圈中人關係密切，但原來他將自己的病情收藏得極為嚴密。據了解，許紹雄一直沒有向朋友透露自己患癌的消息，直到病情惡化入院，大家才得知真相。這種低調處理個人健康問題的做法，反映出許紹雄不願意讓朋友為他擔心的體貼性格。許紹雄的女兒去年才剛結婚，本應是享受天倫之樂的美好時光，但癌魔卻無情地奪走了他的生命。
苗僑偉哽咽憶好友40年情誼
苗僑偉離開靈堂時接受訪問，談及許紹雄離世一度哽咽。他透露許紹雄將病情收得很密，上一次見面是在對方家中吃飯，他與大家同日才知道消息，隨即趕到醫院探訪。「最後一日喺醫院，好痛，好心痛……」苗僑偉從訓練班畢業後，與許紹雄合作超過40年，兩人曾在《使徒行者》等多部作品中合作。他形容許紹雄為人開心，與他合作毫無壓力，「呢幾年好多合作太多回憶，好痛心。佢個人好瀟灑，睇得好化，冇特別要求冇唔開心，連自己病咗咁耐都冇同人講，喺彌留先見佢，好遺憾。」苗僑偉續指許紹雄的女兒去年才結婚，應該開心享福，他哽咽道：「太突然，佢應該係可以繼續享受家庭歡樂個女，女婿都乖同聽話，走得太快。」
圈中人深感不捨悼念德高望重前輩
許紹雄在演藝界人緣極佳，今日眾多圈中人不約而同到場送別，足見他在業界的地位和人望。從資深演員到新一代藝人，大家都對這位德高望重的前輩表達最深切的哀悼。許紹雄生前演出無數經典角色，深受觀眾喜愛，他的離世不僅是演藝界的重大損失，更讓無數觀眾感到惋惜。雖然許紹雄已經離開，但他留下的作品和美好回憶，將永遠活在大家心中。