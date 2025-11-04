許紹雄生忌｜許惠菁貼兒時合照悼父 宣布一件事延續父親「歡喜精神」
許惠菁生忌發文憶父親 兒時合照勾起回憶
許惠菁今早在Instagram分享了一張與父親許紹雄的兒時合照，照片中年幼的她依偎在父親身旁，畫面溫馨感人。她在貼文中寫道：「爸爸… 今日係你生忌 呢幾日好唔真實，願你依家自由自在，安心去需要去嘅地方 我就當你去左開工，B組ready!」字裡行間流露出對父親的深深思念，同時以拍戲術語「B組ready」來形容父親的離世，既幽默又充滿愛意。
許惠菁宣布保留父親社交平台 延續歡喜精神
許惠菁在悼文中作出一個重要宣布，表示「爸爸所有社交平台都會被保留，繼續與大家分享佢嘅點滴，延續『歡喜』的精神」。這個決定讓許紹雄生前在社交媒體上的正能量和幽默感得以延續，也讓粉絲們能夠繼續感受到這位「歡喜哥」帶來的溫暖。許惠菁更感謝所有親友和陌生朋友的關心，坦言「每個關心都銘記於心」，並以英文表達「life will never be the same without you, but I’ll do my best to be strong because of you」。
許紹雄演藝生涯輝煌 綠葉王深入民心
許紹雄於10月28日凌晨因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲。作為第一期無綫電視藝員訓練班畢業生，他在無綫參與拍攝的作品超過142部，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《絕代商驕》的「唐吉」及《新紮師兄》的「舅父冬」等角色更是深入民心。許紹雄憑藉精湛演技和親和力，被業界和觀眾譽為「綠葉王」，即使不是主角，也能在每個角色中發光發熱。
圈中好友紛紛留言 楊千嬅張繼聰送祝福
許惠菁的悼念貼文獲得眾多圈中好友的關注和支持，楊千嬅、張繼聰、陳敏之、袁偉豪等藝人都有留言讚好送上祝福。網民也紛紛在留言區表達哀思，有人寫道：「許叔叔一路好走，歡喜哥永遠在我們心中」、「多謝許叔叔帶給我們咁多歡樂，會好好記住佢」。不少觀眾表示會繼續關注許紹雄的社交平台，希望能透過這些平台繼續感受到他生前的正能量和幽默感。