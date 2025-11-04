許紹雄生忌｜許惠菁貼兒時合照悼父 宣布一件事延續父親「歡喜精神」

今日是已故資深藝人許紹雄的76歲生忌，女兒許惠菁在社交平台分享父女兒時合照，深情悼念這位被譽為「綠葉王」的演技派老戲骨。許惠菁透露將保留父親的所有社交平台帳戶，延續他生前的「歡喜精神」，這個溫馨決定背後藏著怎樣的深意。