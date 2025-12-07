某男星「零尊重」爆喪禮細節 許紹雄女兒怒轟無視家人傷痛

許紹雄女兒許惠菁昨日（6日）在社交平台發文悼念離世父親，原本溫馨的紀念文章卻突然話鋒一轉，嚴厲斥責一位來自新加坡的男星洩露喪禮細節。許惠菁在文中痛斥對方「無知及侵犯私隱」，更直指「無視先人及其家人的傷痛」，令家屬深感痛心！