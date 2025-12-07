某男星「零尊重」爆喪禮細節 許紹雄女兒怒轟無視家人傷痛
廣告
許紹雄女兒許惠菁昨日（6日）在社交平台發文悼念離世父親，原本溫馨的紀念文章卻突然話鋒一轉，嚴厲斥責一位來自新加坡的男星洩露喪禮細節。許惠菁在文中痛斥對方「無知及侵犯私隱」，更直指「無視先人及其家人的傷痛」，令家屬深感痛心！
許惠菁痛斥新加坡男星洩密
許惠菁在悼念文中首先感謝親友及TVB為父親籌劃莊嚴的告別儀式，但隨即揭露事後發生的不快事件。她表示這次葬禮是閉門進行，期間嚴禁錄影、拍照，亦不准將儀式細節對外公開。許惠菁感謝大部分來賓都非常合作，但遺憾部分儀式細節被一名來自新加坡的男士洩露出去。她在文中憤怒地寫道：「該位人士嘅無知同侵犯私隱，無視先人及其家人的傷痛，我哋深感痛心！尊重的沉默比曝光更有力量。」
男星背景曝光 接受訪問詳述喪禮內容
雖然許惠菁未有直接開名，但翻查外地媒體報道，疑似是批評新加坡男星錢翰群，他確實有來港出席許紹雄喪禮。他其後接受新加坡傳媒訪問時一度哽咽落淚，表示難以接受好友離世。但同時在訪問中，錢翰群詳細分享了許紹雄告別式的現場細節，包括現場播放了20分鐘回顧許紹雄演出精彩片段的影片，又透露許紹雄繼子當晚負責悼詞，並公開當中令人感動落淚的內容。這些本應保密的喪禮細節被公開報道，明顯違反了家屬的意願。
許紹雄生前與錢翰群深厚友誼
許紹雄與錢翰群關係一直非常要好，兩人的友誼可追溯至多年前。事實上，錢翰群與許惠菁也是認識的，當年許紹雄夫婦更特別邀請他與黎芷珊擔任愛女婚宴的司儀，事後許紹雄更大讚錢翰群主持得出色。這次錢翰群專程從新加坡來港送別好友，本是一番好意，但卻因為接受訪問時透露過多細節而惹來家屬不滿。許紹雄於10月28日凌晨因癌症引發器官多重機能衰竭離世，終年76歲，喪禮於上月17日在大圍寶福紀念館閉門舉行。
錢翰群急忙致歉承認錯誤
事件經報道後，新加坡媒體立即找錢翰群回應，他急急向許紹雄家屬致歉。錢翰群解釋與當地媒體分享事情，只是希望讓大家知道許紹雄是個很好的人，沒想到因而傷害到家人的感受。他表示已經透過短訊向許紹雄家人致歉，對此事深感抱歉。錢翰群的道歉顯示他意識到自己的行為確實不當，但傷害已經造成，許惠菁在父親離世一個月後還要面對這樣的困擾，相信令她更加痛心。
資料或影片來源：原文刊於新假期