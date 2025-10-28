許紹雄病逝｜關寶慧痛別30年摯友 眾星齊悼「片場開心果」
關寶慧30年深情告白 昨日醫院已道別
與許紹雄相識30多年的關寶慧發出最催淚悼文，寫道：「實在有太多太多太多回憶😭……好朋友、好前輩、好演員、好搭檔、好老公、好爸爸！有你開工的現場，永遠是笑聲不斷。你做過我嘅老公，也做過我嘅老竇！還記得我們因為拍戲，而向對方改了一個同樣的花名，每次見面一講就笑！」關寶慧透露昨日已到醫院道別，並在文末寫下「你要知道自己永遠都是被寵愛的一個」，瞬間戳中無數網民淚點。
陳敏之不捨叫「老竇」 約定來生再食大餐
昨日有現身醫院的陳敏之以「老竇」稱呼許紹雄，寫道：「Dear 老竇 沒有想過…昨天在醫院是見你的最後一面人生無常 由覆雨翻雲開始 我已經叫你做老竇 實在有太多回憶 你在天家再也沒有病痛 記住我約了你 之後一齊食大餐 老竇RIP 囡囡保重♡♥ 好好照顧媽媽」。這份父女深情令網民動容，大讚「呢種關係好珍貴」。
楊千嬅感謝無私照顧 永遠懷念方鐘Sir
與許紹雄在《新紮師妹》中合作的楊千嬅發文：「很不捨很難過 沒想到年頭一聚便是最後 很感恩和幸運在演藝路上的起點遇上你 對後輩無私的幫忙和照顧 每當工作上遇上疲累時 會幽默風趣地送上鼓勵和支持 甚至在我成為母親時 你和太太也會分享作為父母的經驗 永遠記得那份安心和溫暖 永遠懷念方鐘Sir 願你在另一邊廂 再沒有病苦 繼續瀟灑自在」。
麥長青憶述另類教學 感謝Benz載新人食飯
昨晚有現身醫院的麥長青感謝許紹雄：「從『舅父東』『大隻講』開始喜歡你，到訓練班出來同你拍第一套劇『兵權』而認識你，謝謝你用另類方法教我演戲，更謝謝你放飯時邀我一起帶着頭套坐上你的『Benz』去九龍城食飯，令一個新人沒有陌生感和孤立感⋯⋯，到後來多次同你合作，你是一位好前輩、好師兄、好同事、好朋友，很想學習你的幽默感、搞笑和做人態度，當然還有你的演技，永遠記得你看似『行貨』但非常真誠的笑容⋯⋯『老Ben』一路走好！永遠懷念你！」
惠英紅祈禱無病痛 宣萱湯洛雯合十emoji
好友惠英紅得知消息後即在社交網留言：「願天堂沒有病痛，安息」，簡潔卻充滿真情。宣萱及湯洛雯則上載合十emoji表達哀思，莊思敏上載二人合照作悼念。三位女星雖然用字不多，但emoji和照片已表達了內心的不捨和懷念。
謝東閔周柏豪憶《使徒行者2》 林子善稱「最愛師公」
與許紹雄合作《使徒行者2》的謝東閔留言：「Benz哥，遲啲再見，以後我會袋番穩證件㗎啦😊❤️永遠記得跟你拍戲開心的日子」。同劇的周柏豪則說：「歡喜哥 能夠跟到《福和》是我樂少鋒的榮幸 感謝您帶給我們的歡樂和回憶好好休息」。林子善更深情地稱許紹雄為「我最愛的師公」，寫道：「感恩在我生命裏 出現教導和愛錫 愛你一路好走………………師公來生再見 會永遠記得歡喜哥 安息吧」。
高海寧上載與許紹雄在片場的合照
高Ling親切地稱呼許紹雄為爸爸：「老豆 你永遠活在我心中🤍with your lovely smiley face.I know that’s how you’ll want me to remember you🕯️（與你可愛親切的笑容。我知道這是你想讓我記得你的方式。）」
導演葉念琛憶真誠道歉 林盛斌讚「好到不得了」
導演葉念琛分享感人回憶：「記得之後我差不多每部電影，只是有適合角色都會問他有沒有當期來玩三兩天！可是Benz哥當時影視雙忙，總是找不到時間來參與。怎料有一年在婚宴上碰見Benz哥，他突然煞有介事地走到我面前，致歉之前演不到我的電影真的很可惜！看見Benz哥一臉真誠，反倒是我這個後輩變得有點不好意思」。林盛斌則大讚：「一個好到不得了的前輩和學習對象懷念你的和藹，慈祥和幽默每次拍東西你都會一起度一下對白因為你想大家都看的開心 Benz哥 安息吧」。
江美儀洪卓立阿Sa任達華 齊齊送別好前輩
江美儀寫道：「永遠懷念你的笑容，你的慈祥，你所有的美好！多謝你呀Benz哥！You will be always missed dear『唯唯』！」洪卓立憶述入行第一部電影《很想和你在一起》：「當時甚麼都不會 每天都很緊張想演好一些…也許你當時感覺到我們的緊張 每次未開始拍 或者停機 你就會瘋狂放笑彈 讓我們放鬆起來 謝謝你Benz哥 一路好走」。阿Sa連發兩條限時動態悼念，任達華雖人不在香港，但仍發聲明：「佢好似一個大家長咁，喺劇組大俾我哋無限嘅歡樂，佢嘅開心同樂觀喺香港影視界會永遠咁存在，希望佢一路好走。」莊思敏亦上載二人合照。