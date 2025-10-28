許紹雄病逝｜關寶慧痛別30年摯友 眾星齊悼「片場開心果」

許紹雄病逝的消息震撼全城，15位圈中好友紛紛在社交網站發文悼念這位德高望重的前輩。從關寶慧的30年深情告白到陳敏之的「老竇」稱呼，每一位藝人的悼文都見證著許紹雄在演藝圈的深厚人緣和無私品格。這份集體悼念的真情流露，讓網民看得淚流滿面，紛紛感嘆「呢份人緣真係好難得」。