許紹雄病逝｜黃子華急赴醫院探望 曾合夥開補習社因1事Benz雄講大話買回股份

資深藝人許紹雄昨日突然病危入院，今日凌晨約2時半因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年67歲。消息傳出後，眾多圈中好友紛紛趕往醫院探望，當中包括與他合作多年的黃子華，神情凝重地在醫院逗留約25分鐘後離開。然而，鮮為人知的是，這對好友除了是合作夥伴，更曾經是生意拍檔，背後還有一段感人的友情故事。