許紹雄病逝｜黃子華急赴醫院探望 曾合夥開補習社因1事Benz雄講大話買回股份
黃子華急赴醫院探望許紹雄
昨日下午，黃子華得知好友許紹雄病危的消息後，立即趕往醫院探望。現場所見，子華神情嚴肅，在醫院逗留約25分鐘後離開，整個人顯得相當沉重。兩人因合作劇集《奸人堅》、《絕代商驕》、《My盛Lady》等而結緣，私下關係要好，即使近年許紹雄移居新加坡，兩人仍不時有聚會。
許紹雄家人透過好友公佈死訊
今日凌晨，許紹雄的好友黎芷珊代表家人公佈死訊，證實許紹雄於凌晨約2時半因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世。消息一出，震驚整個娛樂圈，不少藝人都在社交平台表達哀悼之意。許紹雄近年與太太及女兒許惠菁移居新加坡，享受半退休生活，想不到突然傳出病危消息。
黃子華許紹雄2007年合夥開補習社蝕足4年
原來黃子華與許紹雄的友情不只停留在螢幕上，兩人更曾經是生意拍檔。2007年，兩人合夥在銅鑼灣開設補習社，主要針對在新加坡國際學校讀書的學生，由許太主理日常運作。許紹雄去年接受訪問時透露：「當時啱啱同子華喺大陸開個劇，大家傾吓傾吓，我話喂，不如夾份一齊開間補習學校啦，佢又冇所謂，出錢，佢唔會Involve任何嘢，以為諗住補習學校實搵錢㗎嘛。」然而現實卻比想像中困難，銅鑼灣租金昂貴，加上從新加坡聘請老師的各種開支，令補習社初期十分難捱。
許紹雄講大話買回黃子華股份保護好友
由於許太堅持小班教學，一對二或最多一對五的教學模式，補習社蝕錢蝕足4年才做到收支平衡。眼見好友子華跟著蝕錢，許紹雄於開業大半年後不忍心，決定向子華講一個善意的謊言。他對子華說：「有個家長想一齊做，不如你賣咗你嗰份畀佢。」事實上，根本沒有家長買家，而是許紹雄自己暗中買回子華的股份，不想好友繼續蝕錢。許紹雄坦言：「其實『有個家長』係假嘅，係我自己夾硬食咗佢，我自己唔好意思。」
網民大讚許紹雄重情重義真漢子
許紹雄的離世消息傳出後，網民紛紛留言悼念，更有人翻出他與黃子華的友情故事，大讚他的為人。有網民留言：「Benz哥真係好人，寧願自己蝕錢都唔想朋友受損失」、「呢種朋友真係好難搵，子華一定好傷心」、「做人做到咁，真係值得尊敬」。也有網民感慨：「娛樂圈真正的好人又少一個，RIP Benz哥」、「佢同子華嘅友情真係好感人，希望子華節哀」。