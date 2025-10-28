許紹雄76歲離世｜與龍嬿而33年零緋聞 視繼子如己出感動網民
資深演員許紹雄今日凌晨離世，享年76歲，消息震驚娛樂圈。這位深受觀眾喜愛的「Benz雄」不僅演技精湛，更是圈中公認的好男人，與新加坡籍妻子龍嬿而攜手走過33年婚姻路。兩人的愛情故事更顯珍貴，因為許紹雄不僅深愛妻子，更將龍嬿而與前夫所生的兒子視如己出。
新加坡登台邂逅真愛 視繼子如親生
許紹雄與龍嬿而的緣分始於1992年，當時許紹雄到新加坡登台演出時，經朋友介紹認識了龍嬿而。許紹雄曾坦言太太「好靚」，認為是上天安排，於是主動展開追求攻勢，很快就成功拍拖。值得一提的是，龍嬿而當時已有一位幾歲大的兒子，但許紹雄對此毫不介意，更曾向傳媒表示「鍾意得人就介乜意」，展現出他的大愛精神。
許紹雄33年婚姻零緋聞 繼子主動叫爸爸
結婚後的許紹雄成為圈中著名的愛妻號，33年來零緋聞，專心經營家庭。他對繼子的愛更是令人動容，一直將對方當作親生兒子看待，而繼子也深受感動，在小時候已經主動叫他「爸爸」。即使後來繼子長大移居澳洲，兩人仍保持密切聯絡，父子感情深厚如昔。許紹雄曾自豪地告訴記者，他與繼子的關係極佳，這段跨越血緣的父子情成為娛樂圈的佳話。
龍嬿而49歲高齡產女 家庭更添圓滿
婚後多年，龍嬿而以49歲高齡誕下女兒許惠菁，令這個家庭更加圓滿。許紹雄對這個遲來的女兒更是疼愛有加，成為圈中公認的好爸爸。他曾幽默地表示，當年在新加坡追求龍嬿而時，笑言她是「盲的」才會在「不夠運」之下嫁給他，展現出他一貫的幽默風趣。這個由許紹雄、龍嬿而、繼子和女兒組成的四口之家，一直是娛樂圈的模範家庭。
網民悼念好男人典範 讚揚家庭觀念
許紹雄離世的消息傳出後，網民紛紛留言悼念這位好男人。不少網民讚揚他的家庭觀念，「真正的好男人，對繼子都咁好」、「33年零緋聞，依家呢啲男人真係少見」、「Benz雄係好爸爸好老公的典範」。也有網民提到龍嬿而的顯赫家世，她的外家祖業清暉園位列中國十大名園，更有「一門三進士」的美譽，但許紹雄從不因此而改變，始終保持謙遜本色，「有錢無錢都係好男人一個」。
