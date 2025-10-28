許紹雄76歲離世｜與龍嬿而33年零緋聞 視繼子如己出感動網民

資深演員許紹雄今日凌晨離世，享年76歲，消息震驚娛樂圈。這位深受觀眾喜愛的「Benz雄」不僅演技精湛，更是圈中公認的好男人，與新加坡籍妻子龍嬿而攜手走過33年婚姻路。兩人的愛情故事更顯珍貴，因為許紹雄不僅深愛妻子，更將龍嬿而與前夫所生的兒子視如己出。