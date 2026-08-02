中年好聲音4｜許美琪背景晉級之路及參賽歌單 喊包琪10強實力與評價
許美琪是誰？年齡、職業及家庭背景
許美琪38歲，職業為簿記主管， 家庭方面，已婚。參賽前已有工作與人生歷練，亦因此在歌曲選擇和情感表達上，往往能帶出成年人追夢的重量。
許美琪「喊包琪」晉級流程：由初賽一路打入10強
由海外賽區入圍，盲選憑《Chandelier》獲5燈；其後在36強以《人生可有知己》取得91分，30強以《胡桃夾子》勝出，再通過24強、20強、人生之歌、經典情歌、中123助力賽及11強，晉身10強。許美琪被網民暱稱「喊包琪」，是《中年好聲音4》中感情充沛、極具感染力的參賽者。她為追夢毅然辭去工作，由蘇格蘭返港參賽，震驚不少網民；賽事中多次以真摯演繹令人動容，包括悼念亡母唱《追憶》時一句「母親節快樂」即淚崩並感染全場、為隊友獻唱《人生可有知己》與《情人知己》時淚灑舞台、以至挑戰《零時十分》、《傷信》、《給愛麗斯》等歌曲，甚至與小肥合唱《寵物》、與鄭家聲重現《天若有情》經典造型。她亦曾奪得評審激讚的五燈，包括《黑夜不再來》與《Chandelier》，並含淚分享三度參賽的辛酸歷程，被黃日華讚似自己、梁漢文等評審肯定其實力，雖然偶爾因情緒激動或台風被指有不足，卻始終以真性情與努力贏得觀眾與評審的認可
許美琪參賽歌單及代表作
按節目片段及公開報道整理，許美琪曾演唱：《Chandelier》、《人生可有知己》、《胡桃夾子》、《零時十分》、《耶利亞女郎》、《傷信》、《寵物》。不同階段的歌單橫跨慢歌、快歌、合唱或個人作品，亦反映其在比賽中嘗試擴闊風格。
當中最值得留意的，不一定只是分數最高的一首。選手如何處理原唱珠玉在前的作品、能否把熟悉旋律唱出自己的語氣，以及面對評審意見後的調整，都是觀察其進步的重要線索。
許美琪唱歌特色與網民評價
演繹富劇場感，強項是情緒遞進、真假聲轉換及爆發力。支持者欣賞她有辨識度，亦有觀眾認為個別高音略緊或戲劇處理偏濃，屬唱法與審美差異，未見可信的重大個人爭議，所以網上大家都認為佢可以入到7強名單。
許美琪Instagram
想追蹤許美琪的近況，可瀏覽其公開Instagram：@meikee07mouse，目前Follower不到3,000人。
許美琪唱歌片段
以下是指定《中年好聲音4》播放清單內，許美琪與小肥合唱《寵物》的官方片段：
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