日落下彩虹 | 許軼葛綽瑤何洛瑤新劇首次合作演閨蜜 爆衝突揭一原因惹熱議

ViuTV原創劇《WeWa卡玩轉地球 呈獻 日落下的彩虹》熱播中，許軼聯同葛綽瑤及何洛瑤破格飾演同居閨蜜更爆發激烈衝突。三位人氣女星首度合作拍劇即面對友情考驗，劇中頻頻因生活摩擦而鬧翻畫面引發廣泛關注。她們對此罕有公開表態揭露爭吵背後隱藏不可告人驚人內情。