日落下彩虹 | 許軼葛綽瑤何洛瑤新劇首次合作演閨蜜 爆衝突揭一原因惹熱議
許軼何洛瑤葛綽瑤首度合作展現破格默契
昨晚播出的最新一集揭開三位閨蜜同居生活序幕，許軼飾演Windy聯同葛綽瑤飾演Moon及何洛瑤飾演Sunnie展現截然不同面貌。這次是三人自參與《全民造星4》後首度以演員身分緊密合作，葛綽瑤坦言與平時經常見面好友拍戲感覺相當滑稽，原本私下相處極速搞笑眾人突然需要嚴肅對戲令狀態難以拿捏。不過她指出久違合作反而產生出強烈化學作用，許軼亦表示導演要求她們像平常吃飯般自然相處即可，整個拍攝過程充滿閒話家常真實感。
劇中角色頻繁爭執何洛瑤親自拆解背後心酸
面對劇中閨蜜三人因生活習慣差異而頻繁產生摩擦激烈場面，何洛瑤毫不忌諱地向外界重申吵架絕對是人際關係中必不可少一環。她強調無論是與家人抑或伴侶相處都必須經歷爭執，只要保持良好溝通便能讓感情迅速升溫，更直言自己與現實中好友同樣是越鬧越親密。許軼對此深表認同並指出坦白講出心底話有助互相了解，葛綽瑤則補充強調爭吵過程能讓彼此摸清底線，真正堅固友誼絕對不會輕易受到日常衝突動搖。
日落下的彩虹聚焦屋邨情懷喚醒港人共鳴
這部逢星期一至五晚上九時三十分播出話題劇集，除了著墨於三位年輕女主角跌宕起伏友情考驗外，更大篇幅勾勒出逐漸步入歷史倒數階段彩虹邨命運。全劇巧妙地劃分成七個發生在屋邨內細膩動人小故事，透過不同階層人物交織出各種難以彌補遺憾與真摯情感。劇情穿插著大量充滿本土特色屋邨情懷，將看似互不相干街坊鄰里關係緊密串連起來，藉著阡陌交錯社區網絡直接映照出大批市民共同經歷與時代記憶。
閨蜜衝突情節引爆網絡兩極評論惹來熱議
劇集播出後隨即在各大網上討論區掀起連番激烈辯論，大批觀眾對三位女主角極具張力爭吵戲份給予高度評價。有網民留言表示「睇到佢哋鬧交好似睇緊自己同班姊妹咁真實」，認為這種貼地演繹方式成功打破昔日偶像劇固有包袱。同時亦有部分網民對三人破格演出感到相當驚訝，紛紛留下「估唔到三個放埋一齊會有咁大反差感」以及「越鬧越 friend真係好中」等評論，成為各大社交平台當日最熱門討論話題之一。