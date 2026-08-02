中年好聲音4｜許雲妮背景晉級之路及參賽歌單 10強實力與網民評價
許雲妮是誰？年齡、職業及家庭背景
許雲妮40歲，職業為駐場歌手，來自或具馬來西亞背景。家庭方面，已婚，育有三名兒子。參賽前已有工作與人生歷練，亦因此在歌曲選擇和情感表達上，往往能帶出成年人追夢的重量。
《中年好聲音》讓一批未曾正式出道、曾暫停音樂夢，或已在行內累積經驗的參賽者重新站上大型舞台。許雲妮的看點不只是一場高分演出，更在於如何因應每輪主題調整曲風、語言和舞台呈現。
許雲妮晉級流程：由初賽一路打入10強
由新馬賽區入圍，首輪《What’s Up》獲5燈，之後《完全因你》再獲5燈；她通過40強、導師分組、30強、24強、20強及18強，16強以《你怎麼捨得我難過》92分晉級，再經助力賽及11強打入10強。
許雲妮參賽歌單及代表作
按節目片段及公開報道整理，許雲妮曾演唱：《What’s Up》、《完全因你》、《女人心》、《愛你》、《讓我留在你身邊》、《你怎麼捨得我難過》、《再度孤獨／逝去的愛》。不同階段的歌單橫跨慢歌、快歌、合唱或個人作品，亦反映其在比賽中嘗試擴闊風格。許雲妮，三孩之母與駐唱歌手，是《中年好聲音4》中被封為黑馬、以沙啞屈機聲線震撼全場的參賽者。她苦等20年終迎機會，靠兒子一句話重燃音樂夢，賽事中多次突破自我：激罕性感大解放與劉雅麗跳唱獲讚似美國天后、零伴奏開場唱《愛你》令評審驚呼「係一個威脅」、催淚演繹《怎麼捨得你》奪90分、正能量版《捨不得你》顛覆梁漢文認知、挑戰《花火》由靜至高潮獲張佳添激讚屈機、唱《女人心》自揭外剛內柔渴望被愛，以及淚灑舞台唱《你怎麼捨得我難過》並感謝曾飛她的渣男。她更克服恐懼與高巴合唱雙雙爆喊、揭父親扮瞓偷聽歌聲的身世感動全網，沙啞聲征服周國豐勇奪五燈，展現堅毅與女人味兼備的魅力。
許雲妮唱歌特色與網民評價
標誌是沙啞煙腔、成熟女人味和穩定的現場經驗。她由黑馬逐漸成為熱門，亦有聽眾認為沙聲及濃烈情感較考驗個人口味；網上大家都認為佢可以入到7強名單。
許雲妮Instagram
想追蹤許雲妮的近況，可瀏覽其公開Instagram：@yunity_live。
許雲妮唱歌片段
以下是指定《中年好聲音4》播放清單內，許雲妮與劉雅麗合唱《你為了愛情》的官方片段：
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