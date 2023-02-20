試當真｜全新綜藝神還原《今際之國2》 陳柏宇任男主角Locker全裸上陣？

由游學修主理的YouTube頻道《試當真》開台至今兩年多，已經收攬超過45萬訂閱、累積超過1億收看人次。志在推陳出新的《試當真》近日推出最新綜藝節目「試玩毛」的預告片，繼早前翻拍《魷魚遊戲》、《哈利波特》等題材後，今次神還原Netflix人氣日劇《今際之國的闖關者2》，推出一連五集的《今際之國的有J》，找來陳柏宇擔演男主角，而水著上陣的「水雞光」更成為網民討論焦點！