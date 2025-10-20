試當真《墨魚遊戲2》爆抄襲爭議 占皮發片回應獲網民力撐：講曬我想講嘅
廣告
試當真《墨魚遊戲2》播出後引發網民激烈討論，有人質疑抄襲Netflix熱劇《魷魚遊戲》，亦有人力撐屬二次創作。Youtuber占皮最新發片回應爭議，詳細解釋抄襲與二創分別，更透露《魷魚遊戲》原作導演黃東赫根本從一開始表態支持。究竟這場網絡罵戰背後隱藏什麼深層問題？
占皮發片回應抄襲爭議獲網民支持
占皮在YouTube發布影片回應《墨魚遊戲2》抄襲爭議，片中詳細分析抄襲與二次創作的分別。他強調試當真只是參考了《魷魚遊戲》的概念和視覺元素，但遊戲內容、劇情走向完全不同，屬於合理的二次創作範疇。影片發布後獲得大量網民支持，不少人留言表示「講曬我想講嘅」、「great video」，認為占皮的分析有理有據。
《魷魚遊戲》導演黃東赫表態沒問題
更重要的是，《魷魚遊戲》原作導演黃東赫早前已公開表示對試當真的二次創作沒有問題。有網民指出「最重要的是原創者對二創的想法，黃東赫都說了沒問題了，其他人還一直咬著不放」。這個官方表態為整場爭議提供了重要參考，證明原創者本身並不介意這種致敬形式的創作。
網民兩極化討論二創與抄襲界線
網民對此事件意見兩極，支持方認為「只參考了概念幾好睇」、「一個有劇本一個冇劇本已經好唔同」。有人以論文作比喻，指「抄襲就係喺論文裡面一字不漏照抄其他學者嘅睇法，而二創就係基於前人嘅觀點同研究成果作延伸」。反對聲音則質疑「唔係原創就抵屌啦，無論係抄定二創」，認為缺乏原創性。部分網民更深入分析版權問題，指出「無授權既情況下用幾多魷魚遊戲內容係ok既」才是爭議核心。
試當真執笠引發網民感慨
隨著試當真宣布結束，不少網民對這場爭議感到唏噓。有長篇留言感慨「香港從此唔會再有試當真㗎啦」，認為他們是「一班明知前面嘅路都係荊棘嘅熱血青年」。亦有網民指出爭議源於「樹大招風」，認為「之前一直都係有用其他作品做主題都唔覺有人話抄襲」，質疑部分批評是因為試當真太出名而引起的反彈情緒。
圖片來源：IG圖片、試當真、試當真@YouTube、YouTube@Jimpae 占皮資料或影片來源：原文刊於新假期