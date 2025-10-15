墨魚遊戲2｜最期待靚女選手戰鬥力排名 仙氣組VS身材組：未播已值回票價
試當真壓軸重頭大作《墨魚遊戲2》星期四播出，百人參賽者名單曝光後隨即引起網民熱烈討論。當中不少靚女選手備受矚目，連登仔更火速整理出心水名單，直言「睇預告片啲女好正」，令節目未播先轟動。究竟哪位美女選手最有機會突圍而出，成為全場焦點！
搶先盤點靚女選手陣容
《墨魚遊戲》百人參賽者名單一出，連登討論區隨即出現多個相關帖文，網民紛紛就女參賽者的外貌進行熱烈討論。有網民整理出接近30位心水靚女選手，包括多位校花級參賽者如吳伊琳（校花510）、王紫影（校花Shadow）、趙君瑜（校花Angelina）等，以及人氣組合Lolly Talk的多位成員，包括劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃敏蕎（阿妹）等，令節目星光熠熠！
身材出眾組 周秀娜領軍有睇頭！
另外，仲有唔少女嘉賓有樣貌有身材！包括海兒、Kylie C、柿柿、小迪冼迪琦 、大馬女神Miko 、陳欣妍、楊偲泳、娜姐周秀娜！網友直言今次真係大飽眼福，希望她們作戰到最後，更笑指期待有「周秀娜，你今次仲唔死！」金句重現！
雲浩影玩遊戲都仙氣十足
除了身材出眾組之外，仲有陳苡臻Jessica 、Yanny（陳穎欣）兩大試當真女神，再加蘇皓兒、吳海昕、廖子妤、Cloud雲浩影等一眾女藝人輪流出場，每位顏值都十分高！Cloud更在IG先分享「不劇透」靚相，可見佢玩遊戲嘅時候都係咁仙氣十足！
網民熱烈討論預測最終贏家
連登網民對於靚女選手的討論持續升溫，有網民留言「睇預告片啲女好正，未播已經值回票價」、「校花級數真係唔同凡響」、「Lolly Talk班女仔應該會好有睇頭」。亦有網民認真分析各選手的勝算，「靚唔靚係一回事，最緊要係夠聰明夠狠」、「呢類遊戲通常都係心理戰，睇邊個夠冷靜」。部分網民更開始預測最終三甲會是哪些選手，討論氣氛相當熱烈。
圖片來源：試當真、雲浩影IG、YouTube@試當真資料或影片來源：原文刊於新假期