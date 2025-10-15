墨魚遊戲2｜最期待靚女選手戰鬥力排名 仙氣組VS身材組：未播已值回票價

試當真壓軸重頭大作《墨魚遊戲2》星期四播出，百人參賽者名單曝光後隨即引起網民熱烈討論。當中不少靚女選手備受矚目，連登仔更火速整理出心水名單，直言「睇預告片啲女好正」，令節目未播先轟動。究竟哪位美女選手最有機會突圍而出，成為全場焦點！