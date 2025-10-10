試當真墨魚遊戲2｜網民熱議遺憾未入圍人物 呢位爭議女神偶像組合竟冇份？
試當真百人造型照曝光 兩大神秘玩家身份成謎
在昨晚曝光的預告片中，最震撼的莫過於近百位參賽者列陣的大合照，陣容橫跨電影、電視、歌手及YouTube界，星光熠熠的場面令人嘆為觀止。然而，在眾多已知的面孔中，編號71及95的兩位神秘玩家卻未有露面，引發網民瘋狂猜測。據悉，天王張敬軒及天后蔡卓妍（阿Sa）當日曾現身拍攝場地亞洲博覽館，令外界揣測他們就是這兩位隱藏的王牌參賽者，為這場終極遊戲增添了無限懸念。
古天樂驚喜現身？網民化身神探憑褲腳鎖定真身
節目中最神秘的Big Boss「黑色面具負責人」身份掀起熱話，雖然其樣貌被完全遮蓋，但眼利的網民卻化身偵探，憑著其褲腳上的獨特圖案，發現影帝古天樂曾穿過完全一樣的褲子出席活動。更關鍵的證據是，在《試當真》的官方拍賣網站上，該黑色面具的商品詳情中竟出現了古天樂的簽名，幾乎可以確定這位影壇巨星就是遊戲的幕後主腦，其強大號召力也解釋了為何能請來如此鼎盛的嘉賓陣容。
《墨魚遊戲2》出場名單分析：
1. 意想不到的人物
《墨魚遊戲2》名單打破界限，基本上咩界別都有人參加，不少資深及新晉人物都令人意外，例如電台界：森美、小儀、少爺占@艾粒，Donald@艾粒，屬於平日鮮少在YouTube露面玩game的主持；過往「大台系」演員鄧兆尊、錢嘉樂、洪天明等過往「大台系」演員；HOY TV的「妹頭」盧頌恩；再加上美女如雲：冼迪琦、黃潔琪（Miko）、周秀娜等。
2. 遺憾未入圍的人物
目前官方名單共99位，最後一位仍未公布。由於陣容盤點橫跨TVB、ViuTV、HOY TV、網絡界，但部分明星如Error成員、MIRROR、Collar人氣偶像竟「一個都冇」，未見名單內成為大眾遺憾熱門人選。
另一方面，有網友發現《墨魚遊戲2》參賽名單雖有HOY TV一姐「妹頭」盧頌恩加盟，但HOY TV一哥「正爺」李尚正卻缺席，直言陣容明顯失色。針對粉絲遺憾，HOY TV社交平台小編則以幽默方式回應：「出一半藝員算有誠意啦！」
再者有觀眾記得《墨魚遊戲1》之中，談善言早早出局，游學修曾講過「第二季請佢返嚟」，可惜今次名單上竟冇份，談善言亦有在IG story間接4字回應：「人在濟州」，疑似是撞正不在港，而無緣參與比賽。
3. 爭議人物Kayan9896冇份玩！
講起試當真，不得不提Kayan9896！她早於2023年10月已宣布離開舊東家「試當真」，正式結束合作關係。但有圈中消息透露，早在年初已傳出「試當真」成員集體unfollow她，坊間一直盛傳Kayan9896與舊東家不和，成為網絡及圈中熱話，對於今次未能入圍《墨魚遊戲2》，不少網民感到可惜，無法見到Kayan9896與舊東家終極破冰！
網民熱議試當真最終回 「卡士勁過台慶」
預告片一出，立即在各大社交平台引發洗版式討論，網民對《試當真》的最終回感到極度震撼。不少留言大讚製作團隊的用心和人脈，紛紛表示：「呢個陣容真係癲咗，勁過電視台台慶！」、「古天樂都請到，試當真真係好有面子！」對於網民自行查出幕後黑手，亦有不少人笑言：「香港網民真係好勁，一條褲就估到係邊個！」、「有簽名做證，九成九係佢啦！好期待！」整個網絡都充滿對節目的期待聲音。