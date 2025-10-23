試當真《墨魚遊戲3》幾時播 ？ 盤點40人名單 競猜冠軍誰是最強生還者?!

試當真《墨魚遊戲2》Part 2（又稱《墨魚遊戲3》）今晚10點即將播出，上回合已淘汰60位參賽者，僅餘40人繼續競逐最終勝利。多位校花級參賽者包括吳伊琳、王紫影、趙君瑜全數出局，人氣組合Lolly Talk更是只剩一半成員晉級。究竟今晚的「氹氹轉菊花園」、「天下太平」及「包剪揼」三大關卡會再淘汰多少參賽者？