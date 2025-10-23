試當真《墨魚遊戲3》幾時播 ？ 盤點40人名單 競猜冠軍誰是最強生還者?!
劇透《墨魚遊戲3》三個遊戲「天下太平」成決勝關鍵
今晚10點在試當真YouTube頻道播出的《墨魚遊戲2》Part 2（又稱《墨魚遊戲3》）將繼續進行三個承載香港人童年回憶的遊戲關卡，包括「氹氹轉菊花園」、「包剪揼」及「天下太平」，張文傑在戰方中劇透最後回合將會涉及槍戰搏鬥，網民都熱烈競猜誰是最強生還者。
《墨魚遊戲3》40人名單 成功晉級 Part II 選手99號實力最強
|編號
|玩家姓名
|狀態
|001
|游學修@試當真
|〖成功晉級〗
|@neoyau19
|003
|蘇致豪@試當真
|〖成功晉級〗
|@official_sochiho
|004
|倪安慈@試當真
|〖成功晉級〗
|@ngaionchi_kathy
|009
|魏浚笙Jeffrey
|〖成功晉級〗
|@jeffreyngai
|011
|肥腸
|〖成功晉級〗
|@cheongfat
|013
|王智騫
|〖成功晉級〗
|@mar.tin.wong
|014
|潘宗孝
|〖成功晉級〗
|@ernest_pch
|021
|陸永 @ 農夫
|〖成功晉級〗
|@6wing_fama
|024
|林子峰@試當真校草
|〖成功晉級〗
|@lam__tsz_fung
|032
|Miko Wong
|〖成功晉級〗
|@mikowong
|033
|Kylie C
|〖成功晉級〗
|@ckykylie
|039
|冼迪琦
|〖成功晉級〗
|@diccc0213
|040
|Sinnie @ Lolly Talk
|〖成功晉級〗
|@_nsyee
|042
|Yanny @ Lolly Talk
|〖成功晉級〗
|@yannyhaha
|044
|阿蛋 @ Lolly Talk
|〖成功晉級〗
|@011011_egg
|045
|Ah Yo @ Lolly Talk
|〖成功晉級〗
|@yokhyo_
|053
|東方昇 @100 毛
|〖成功晉級〗
|@wong_kar_wai
|055
|陳健安
|〖成功晉級〗
|@on_callstar
|056
|沈震軒
|〖成功晉級〗
|@sammysumchunhin
|057
|陳欣妍
|〖成功晉級〗
|@shirleyelephant
|058
|陳家樂
|〖成功晉級〗
|@carlosbb
|059
|鄧月平
|〖成功晉級〗
|@lllarine
|064
|良少 @ JFFT
|〖成功晉級〗
|@leungsiu30cm
|065
|雞翼 @ JFFT
|〖成功晉級〗
|@chickenwingli
|066
|床哥 @ JFFT
|〖成功晉級〗
|@bedgor_littleworld
|069
|Teddy Fan
|〖成功晉級〗
|@teddyfanguitar
|070
|Tyson Yoshi
|〖成功晉級〗
|@tysonyoshi
|072
|Gareth. T
|〖成功晉級〗
|@gareth_tong
|077
|藍仔頭 @ FH
|〖成功晉級〗
|@fh_stitch
|078
|嘉盈 @ FH
|〖成功晉級〗
|@kaaying219
|079
|夢雨 @ FH
|〖成功晉級〗
|@mung.yu
|080
|柿柿 Chichi
|〖成功晉級〗
|@this.is.chichi
|081
|Jacky綽熹
|〖成功晉級〗
|@jacky.handsome.guy
|083
|霍哥
|〖成功晉級〗
|@jeffreyfok_224
|088
|Ming 仔
|〖成功晉級〗
|@mingjai14
|089
|YY Lam
|〖成功晉級〗
|@yylamjayden
|090
|白水 @好青年荼毒室
|〖成功晉級〗
|@corrupttheyouth
|094
|洪天明
|〖成功晉級〗
|@tinming7471
|098
|胡子彤
|〖成功晉級〗
|@tsztungtonywu
|099
|張文傑
|〖成功晉級〗
|@germancheung
墨魚遊戲2｜張文傑男扮女裝撞樣何雁詩 實力+搞笑潛力驚人 成下集最受期待玩家！
試當真《墨魚遊戲2》爆抄襲爭議 占皮發片回應獲網民力撐：講曬我想講嘅
墨魚遊戲2｜鄧兆尊爆現場「好多後生女」 元老級最後一人洪天明拒絕「早死」真相曝光
游學修領軍40人晉級 名單正式公佈
成功晉級的40位參賽者中，試當真元祖8人死剩游學修、蘇致豪及倪安慈，其他知名參賽者包括魏浚笙Jeffrey、陸永、陳健安、沈震軒、陳欣妍、陳家樂等。YouTuber及歌手方面，東方昇、Teddy Fan、Tyson Yoshi、Gareth.T等亦成功晉級。JFFT組合除了米爺在Part 1 死於傳紙仔外 ，良少、雞翼、床哥三人全數晉級，而FH Production除了老闆熊仔頭出局，成員藍仔頭、嘉盈、夢雨亦順利過關。
《墨魚遊戲2》Part 1播出6天錄得超過300萬點擊
試當真《墨魚遊戲2》Part 1於10月16日晚首播後反應熱烈，短短6天已錄得超過300,000點擊。100位藝人經過兩個回合的激烈比拼後，一舉淘汰了60位參賽者，當中更鬧出鄧兆尊自爆提早死亡的。
039小迪冼迪琦 被封最期待女藝人！
057陳欣妍 孖男友沈震軒一齊出戰！
墨魚遊戲2｜鄧兆尊爆現場「好多後生女」 元老級最後一人洪天明拒絕「早死」真相曝光
墨魚遊戲2｜最期待靚女選手戰鬥力排名 仙氣組VS身材組：未播已值回票價
陸永複式豪宅內部再度曝光 400呎露台配超大花園 太太Reina自爆搬屋驚人原因
Lolly Talk慘遭腰斬僅剩4人晉級
人氣女子組合Lolly Talk原本8位成員參賽，但經過首兩個回合後只剩一半成員晋級。成功晉級的包括郭曉妍（Ah Yo）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）及黃詠霖（阿蛋），而鄭芷淇（Elka）、曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）及黃敏蕎（阿妹）則不幸出局。多位校花級參賽者如吳伊琳（校花510）、王紫影（校花Shadow）、趙君瑜（校花Angelina）亦全數被淘汰。
網民熱烈討論淘汰名單感到意外
《墨魚遊戲2》Part 1播出後，網民對淘汰名單反應熱烈。有網民表示「校花全軍覆沒真係估唔到」、「Lolly Talk剩返一半好可惜」、「游學修001號果然有主角光環」。亦有網民分析「今次遊戲真係好殘酷，連咁多人氣參賽者都出局」、「40人入面仲有好多勁人，今晚應該會更激烈」。不少觀眾已表示會準時收看今晚的Part 2，期待看到更多精彩對決。