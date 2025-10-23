試當真《墨魚遊戲3》幾時播 ？ 盤點40人名單 競猜冠軍誰是最強生還者?!

試當真《墨魚遊戲2》Part 2（又稱《墨魚遊戲3》）今晚10點即將播出，上回合已淘汰60位參賽者，僅餘40人繼續競逐最終勝利。多位校花級參賽者包括吳伊琳、王紫影、趙君瑜全數出局，人氣組合Lolly Talk更是只剩一半成員晉級。究竟今晚的「氹氹轉菊花園」、「天下太平」及「包剪揼」三大關卡會再淘汰多少參賽者？

劇透《墨魚遊戲3》三個遊戲「天下太平」成決勝關鍵

今晚10點在試當真YouTube頻道播出的《墨魚遊戲2》Part 2（又稱《墨魚遊戲3》）將繼續進行三個承載香港人童年回憶的遊戲關卡，包括「氹氹轉菊花園」、「包剪揼」及「天下太平」，張文傑在戰方中劇透最後回合將會涉及槍戰搏鬥，網民都熱烈競猜誰是最強生還者。

試當真 墨魚遊戲3 第2回合將會有3個香港人熟悉的童年遊戲。（圖片來源：試當真 ）
第2回合將會有3個香港人熟悉的童年遊戲。（圖片來源：試當真 ）

《墨魚遊戲3》40人名單 成功晉級 Part II 選手99號實力最強

編號 玩家姓名 狀態 Instagram
001 游學修@試當真 〖成功晉級〗 @neoyau19
003 蘇致豪@試當真 〖成功晉級〗 @official_sochiho
004 倪安慈@試當真 〖成功晉級〗 @ngaionchi_kathy
009 魏浚笙Jeffrey 〖成功晉級〗 @jeffreyngai
011 肥腸 〖成功晉級〗 @cheongfat
013 王智騫 〖成功晉級〗 @mar.tin.wong
014 潘宗孝 〖成功晉級〗 @ernest_pch
021 陸永 @ 農夫 〖成功晉級〗 @6wing_fama
024 林子峰@試當真校草 〖成功晉級〗 @lam__tsz_fung
032 Miko Wong 〖成功晉級〗 @mikowong
033 Kylie C 〖成功晉級〗 @ckykylie
039 冼迪琦 〖成功晉級〗 @diccc0213
040 Sinnie @ Lolly Talk 〖成功晉級〗 @_nsyee
042 Yanny @ Lolly Talk 〖成功晉級〗 @yannyhaha
044 阿蛋 @ Lolly Talk 〖成功晉級〗 @011011_egg
045 Ah Yo @ Lolly Talk 〖成功晉級〗 @yokhyo_
053 東方昇 @100 毛 〖成功晉級〗 @wong_kar_wai
055 陳健安 〖成功晉級〗 @on_callstar
056 沈震軒 〖成功晉級〗 @sammysumchunhin
057 陳欣妍 〖成功晉級〗 @shirleyelephant
058 陳家樂 〖成功晉級〗 @carlosbb
059 鄧月平 〖成功晉級〗 @lllarine
064 良少 @ JFFT 〖成功晉級〗 @leungsiu30cm
065 雞翼 @ JFFT 〖成功晉級〗 @chickenwingli
066 床哥 @ JFFT 〖成功晉級〗 @bedgor_littleworld
069 Teddy Fan 〖成功晉級〗 @teddyfanguitar
070 Tyson Yoshi 〖成功晉級〗 @tysonyoshi
072 Gareth. T 〖成功晉級〗 @gareth_tong
077 藍仔頭 @ FH 〖成功晉級〗 @fh_stitch
078 嘉盈 @ FH 〖成功晉級〗 @kaaying219
079 夢雨 @ FH 〖成功晉級〗 @mung.yu
080 柿柿 Chichi 〖成功晉級〗 @this.is.chichi
081 Jacky綽熹 〖成功晉級〗 @jacky.handsome.guy
083 霍哥 〖成功晉級〗 @jeffreyfok_224
088 Ming 仔 〖成功晉級〗 @mingjai14
089 YY Lam 〖成功晉級〗 @yylamjayden
090 白水 @好青年荼毒室 〖成功晉級〗 @corrupttheyouth
094 洪天明 〖成功晉級〗 @tinming7471
098 胡子彤 〖成功晉級〗 @tsztungtonywu
099 張文傑 〖成功晉級〗 @germancheung

試當真 墨魚遊戲3 首回合非常低調的張文傑飾演「Dora」，戴上假髮扮變性人十分入戲，早前在IG分享短片大顯身手，似乎戰意十足不容有失！（圖片來源：張文傑@Threads）
首回合非常低調的張文傑飾演「Dora」，戴上假髮扮變性人十分入戲，早前在IG分享短片大顯身手，似乎戰意十足不容有失！（圖片來源：張文傑@Threads）

游學修領軍40人晉級 名單正式公佈

成功晉級的40位參賽者中，試當真元祖8人死剩游學修、蘇致豪及倪安慈，其他知名參賽者包括魏浚笙Jeffrey、陸永、陳健安、沈震軒、陳欣妍、陳家樂等。YouTuber及歌手方面，東方昇、Teddy Fan、Tyson Yoshi、Gareth.T等亦成功晉級。JFFT組合除了米爺在Part 1 死於傳紙仔外 ，良少、雞翼、床哥三人全數晉級，而FH Production除了老闆熊仔頭出局，成員藍仔頭、嘉盈、夢雨亦順利過關。

《墨魚遊戲2》Part 1播出6天錄得超過300萬點擊

試當真《墨魚遊戲2》Part 1於10月16日晚首播後反應熱烈，短短6天已錄得超過300,000點擊。100位藝人經過兩個回合的激烈比拼後，一舉淘汰了60位參賽者，當中更鬧出鄧兆尊自爆提早死亡的。

039小迪冼迪琦 被封最期待女藝人！

小迪冼迪琦 （圖片來源：試當真）
小迪冼迪琦 （圖片來源：試當真）

057陳欣妍 孖男友沈震軒一齊出戰！

陳欣妍（圖片來源：試當真）
陳欣妍（圖片來源：試當真）

Lolly Talk慘遭腰斬僅剩4人晉級

人氣女子組合Lolly Talk原本8位成員參賽，但經過首兩個回合後只剩一半成員晋級。成功晉級的包括郭曉妍（Ah Yo）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）及黃詠霖（阿蛋），而鄭芷淇（Elka）、曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）及黃敏蕎（阿妹）則不幸出局。多位校花級參賽者如吳伊琳（校花510）、王紫影（校花Shadow）、趙君瑜（校花Angelina）亦全數被淘汰。

網民熱烈討論淘汰名單感到意外

《墨魚遊戲2》Part 1播出後，網民對淘汰名單反應熱烈。有網民表示「校花全軍覆沒真係估唔到」、「Lolly Talk剩返一半好可惜」、「游學修001號果然有主角光環」。亦有網民分析「今次遊戲真係好殘酷，連咁多人氣參賽者都出局」、「40人入面仲有好多勁人，今晚應該會更激烈」。不少觀眾已表示會準時收看今晚的Part 2，期待看到更多精彩對決。

100人名單中多位長者藝人密謀「早死」在第二回合出局。（圖片來源：試當真）
100人名單中多位長者藝人密謀「早死」在第二回合出局。（圖片來源：試當真）

