試當真白金像獎｜盤點15位靚女福利 陣容不輸金像獎！仲有高顏值女神

人氣YouTube頻道「試當真」即將迎來五周年，但創辦人游學修、許賢和蘇致豪卻在早前震撼宣布頻道將會正式停運，目前已進入最後20日倒數。為紀念這重要時刻，團隊日前舉行了首屆亦是最後一屆的頒獎禮作告別，當晚出席嘅嘉賓有YouTube界、有歌手、仲有影視紅星，陣容不輸金像獎！