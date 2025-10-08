試當真白金像獎｜盤點15位靚女福利 陣容不輸金像獎！仲有高顏值女神

人氣YouTube頻道「試當真」即將迎來五周年，但創辦人游學修、許賢和蘇致豪卻在早前震撼宣布頻道將會正式停運，目前已進入最後20日倒數。為紀念這重要時刻，團隊日前舉行了首屆亦是最後一屆的頒獎禮作告別，當晚出席嘅嘉賓有YouTube界、有歌手、仲有影視紅星，陣容不輸金像獎！

試當真筵開90席搞最後頒獎禮

「試當真」為紀念頻道成立五周年並與觀眾及好友正式道別，於本月6日中秋節晚上，在黃埔筵開90席舉行《試當真白金像獎》頒獎禮。創辦人游學修、許賢和蘇致豪坦言，希望透過這個盛大的活動，為五年來的努力留下一個美好紀念，並創造一個機會讓所有合作過的朋友聚首一堂。當晚共頒發22個獎項，除了兩位幕後功臣獲得終身成就獎外，其餘獎項均由網民投票選出，他們強調過程絕對公開，即使是古天樂入圍爭奪「最佳新演員獎」也是眾望所歸的結果。

盤點頒奬典禮15位高質靚女！

當晚嘉賓除了有「試當真」台前幕後、校花校草，仲有曾經在「試當真」出現過、或幫過手嘅靚女都有出席！位位靚女以華麗晚裝登場，大展好身材，事後她們在IG分享一系列福利，獲網民like爆！！

陳苡臻 Jessica、阿慈倪安慈

試當真 游學修 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
試當真 游學修 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
試當真 游學修 （圖片來源：網上圖片）
（圖片來源：網上圖片）

陳穎欣 Yanny

試當真 游學修 （圖片來源：IG@yanbfc）
（圖片來源：IG@yanbfc）
試當真 游學修 （圖片來源：IG@yanbfc）
（圖片來源：IG@yanbfc）

熊仔頭卡姐

試當真 游學修 （圖片來源：IG@becalouest）
（圖片來源：IG@becalouest）
試當真 游學修 （圖片來源：IG@becalouest）
（圖片來源：IG@becalouest）
試當真 游學修 （圖片來源：IG@becalouest）
（圖片來源：IG@becalouest）

知名漫畫家門小雷 （音樂人李一丁妻子）

試當真 游學修 （圖片來源：IG@littlethunder）
（圖片來源：IG@littlethunder）
試當真 游學修 （圖片來源：IG@littlethunder）
（圖片來源：IG@littlethunder）

一眾校花校草（泰妹、Angelina、Shadow、510、Katherine、夢

、Stone）

試當真 游學修 （圖片來源：tnenodesk）
（圖片來源：tnenodesk）
試當真 游學修 （圖片來源：tnenodesk）
（圖片來源：tnenodesk）

林千渟、Hillary劉沛蘅

試當真 游學修 （圖片來源：trialanderror924）
（圖片來源：trialanderror924）
試當真 游學修 （圖片來源：林千渟IG）
（圖片來源：林千渟IG）
試當真 游學修 （圖片來源：林千渟IG）
（圖片來源：林千渟IG）

Fish 廖子妤

試當真 游學修 （圖片來源：trialanderror924）
（圖片來源：trialanderror924）

Jackie 劉展翹

試當真 游學修 （圖片來源：jackie 劉展翹）
（圖片來源：jackie 劉展翹）
試當真 游學修 （圖片來源：jackie 劉展翹）
（圖片來源：jackie 劉展翹）

