試當真白金像獎｜盤點15位靚女福利 陣容不輸金像獎！仲有高顏值女神
人氣YouTube頻道「試當真」即將迎來五周年，但創辦人游學修、許賢和蘇致豪卻在早前震撼宣布頻道將會正式停運，目前已進入最後20日倒數。為紀念這重要時刻，團隊日前舉行了首屆亦是最後一屆的頒獎禮作告別，當晚出席嘅嘉賓有YouTube界、有歌手、仲有影視紅星，陣容不輸金像獎！
試當真筵開90席搞最後頒獎禮
「試當真」為紀念頻道成立五周年並與觀眾及好友正式道別，於本月6日中秋節晚上，在黃埔筵開90席舉行《試當真白金像獎》頒獎禮。創辦人游學修、許賢和蘇致豪坦言，希望透過這個盛大的活動，為五年來的努力留下一個美好紀念，並創造一個機會讓所有合作過的朋友聚首一堂。當晚共頒發22個獎項，除了兩位幕後功臣獲得終身成就獎外，其餘獎項均由網民投票選出，他們強調過程絕對公開，即使是古天樂入圍爭奪「最佳新演員獎」也是眾望所歸的結果。
盤點頒奬典禮15位高質靚女！
當晚嘉賓除了有「試當真」台前幕後、校花校草，仲有曾經在「試當真」出現過、或幫過手嘅靚女都有出席！位位靚女以華麗晚裝登場，大展好身材，事後她們在IG分享一系列福利，獲網民like爆！！
陳苡臻 Jessica、阿慈倪安慈
陳穎欣 Yanny
熊仔頭卡姐
知名漫畫家門小雷 （音樂人李一丁妻子）
一眾校花校草（泰妹、Angelina、Shadow、510、Katherine、夢
、Stone）
林千渟、Hillary劉沛蘅
Fish 廖子妤
Jackie 劉展翹
