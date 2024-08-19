《試當真》滕毅康超市偷嘢被捕 紀錄片公映一度離奇消失 IG發文認錯

試當真最近認真黑仔，之前拍忍笑影片惹網民同神徒抨擊後，今日再爆出紀錄片《公開試當真》的主角兼旗下藝人滕毅康（阿康）涉嫌盜竊，被判罰款3,000港元，阿康今日晚上（19日）亦發了一張全黑圖片，並配文向公眾致歉⋯⋯

