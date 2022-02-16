試當真｜黃梓豪被踢爆「棄糟糠」約炮偷食 對話截圖疑自認吸食大麻
繼游學修被指與旗下藝人有「世一女神」的Ca姐（Jessica，陳以臻）共飲檸檬茶疑戀情曝光之後，人氣YouTube頻道「試當真」再被爆出「棄糟糠」醜聞。2月15日晚有網友「代朋友出Post」，提供多張對話截圖力證新人黃梓豪與前女友拍拖期間出軌約炮，而且疑似自認有吸食大麻的習慣。
黃梓豪係「試當真」新人
現時22歲的黃梓豪是香港甲級聯賽球隊佳聯元朗的現役職業足球員，2021年9月曾因為與張蔓莎演出影片《打劫！拎哂啲錢出嚟！》中飾演蒙面賊人而展開與「試當真」合作的契機。而另一方面，黃梓豪亦曾於2019年參加《全民造星II》可惜在40強止步。
黃梓豪被揭出軌、偷食、吸食大麻
2月15日晚，有一名網友在連登討論區以「試當真黃梓豪拋棄糟糠 出軌約炮［多圖］」開Post，提供多張對話截圖指證黃梓豪的種種渣男行為，「唔好再俾佢表面陽光純真嘅形象呃到」。該名網友表示，他的朋友是黃梓豪的前女友，但在二人拍拖期間，黃梓豪被揭發多次出軌、約炮、吸食大麻，而且一直對前女友施以冷暴力，近日嶄露頭角後卻疑因戀情拖累而想盡辦法令前女友與自己分手，衰人都唔想做。
直接睇出貼網友的重點證據：
《全民造星4》Ada仔都牽涉在內？
對於樓主種種指控，有不少討論的網友都表示認同黃梓豪就是渣男一名，有安慰的，亦有認為樓主是「有自唔在攞苦嚟辛」，早散早著。不過絕大多數網民都認為黃梓豪最不該的是有吸食大麻的習慣。另一方面，有網民又發現黃梓豪疑似與《全民造星4》的20強參賽者Ada疑似有戀情，事關她與梓豪最近合作拍攝了一輯廣告，在Ada 於IG分享廣告的Post留言區發現不少《全民造星4》的戰友留言表示「很閃」，而Ada亦以害羞掩面的Emoji作為回應，態度曖昧。
黃梓豪IG道歉
在事件發酵後不久，黃梓豪亦在個人IG的限時動態上公開向前女友道歉：