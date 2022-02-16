試當真｜黃梓豪被踢爆「棄糟糠」約炮偷食 對話截圖疑自認吸食大麻

繼游學修被指與旗下藝人有「世一女神」的Ca姐（Jessica，陳以臻）共飲檸檬茶疑戀情曝光之後，人氣YouTube頻道「試當真」再被爆出「棄糟糠」醜聞。2月15日晚有網友「代朋友出Post」，提供多張對話截圖力證新人黃梓豪與前女友拍拖期間出軌約炮，而且疑似自認有吸食大麻的習慣。