藝人接job身價曝光！試當真入稟追討Kayan9896工作費 逾期35個月滾至50萬

YouTube頻道「試當真」雖然上月正式停運，但近日卻傳出法庭消息。試當真有限公司本周一入稟區域法院，向一間公關公司追討拖欠長達近三年的藝人服務費，涉及前旗下藝人吳家忻（Kayan9896）在2022年出席的品牌活動，原本11萬元的服務費如今連同附加費飆升至近50萬元。這宗追債官司揭露了藝人接job的身價，同時反映業界拖欠費用問題的嚴重性。