藝人接job身價曝光！試當真入稟追討Kayan9896工作費 逾期35個月滾至50萬
YouTube頻道「試當真」雖然上月正式停運，但近日卻傳出法庭消息。試當真有限公司本周一入稟區域法院，向一間公關公司追討拖欠長達近三年的藝人服務費，涉及前旗下藝人吳家忻（Kayan9896）在2022年出席的品牌活動，原本11萬元的服務費如今連同附加費飆升至近50萬元。這宗追債官司揭露了藝人接job的身價，同時反映業界拖欠費用問題的嚴重性。
試當真入稟追討Kayan9896活動費
根據入稟狀顯示，原告試當真有限公司由董事游學修簽署，被告為布斯公關有限公司。案件源於2022年11月9日雙方達成的協議，由試當真為被告提供名為「Ferragamo 22 x kayan9896」的公關活動藝員服務。協議明確訂明被告須於同年12月9日或之前全數支付港幣11萬元服務費，然而當時仍屬試當真簽約藝人的Kayan9896完成相關工作後，被告卻遲遲未有支付該筆款項。
游學修代表公司正式追討
試當真自2023年1月起多次要求付款，惟被告一直未有支付款項。原告於2025年9月22日發出最後警告，被告仍未遵從，最終迫使試當真透過法律途徑解決。入稟狀由試當真董事游學修親自簽署，顯示公司對追討這筆款項的決心，即使頻道已經停運，仍要為前旗下藝人討回公道。
Kayan9896昔日試當真時期接job身價
這宗官司意外曝光了Kayan9896在試當真時期的接job身價，單一個品牌公關活動的服務費高達11萬元，反映當時試當真藝人的市場價值。Kayan9896憑試當真成名，但後期退出頻道，外界一直盛傳雙方不歡而散。如今試當真為她追討工作費，顯示即使關係破裂，公司仍會為旗下藝人的權益據理力爭。
逾期35個月附加費飆升至38.5萬
最令人震驚的是合約中的逾期條款，每延遲支付1個月，被告須額外繳付高達10%的逾期利率計算附加費。截至入稟當日，該筆款項已逾期長達35個月，累計的逾期附加費已飆升至38.5萬元，連同11萬元本金，合共索償總額近50萬元。這個驚人的數字反映了拖欠款項的嚴重後果，同時揭示了娛樂業界合約條款的嚴苛程度。
案件編號：DCCJ6392/2025
案件編號：DCCJ6392/2025