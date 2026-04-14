試真 D｜吳業坤奇招「紙巾塞鼻」頂惡臭！江美儀臭到面容扭曲都要食？

吳業坤、江美儀及周嘉洛為《試真 D》北上試食，竟光顧一間充斥著濃烈「渠味」的糖水舖！雖然現場環境極具挑戰性，陣陣惡臭更令江美儀一度臭至面容扭曲，但吳業坤竟想出奇招抵抗，畫面極度爆笑。最神奇的是，即使環境惡劣，三人仍對該店的甜品讚不絕口，究竟是何等美食讓他們甘願忍受惡臭？