試真 D｜吳業坤奇招「紙巾塞鼻」頂惡臭！江美儀臭到面容扭曲都要食？
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吳業坤、江美儀及周嘉洛為《試真 D》北上試食，竟光顧一間充斥著濃烈「渠味」的糖水舖！雖然現場環境極具挑戰性，陣陣惡臭更令江美儀一度臭至面容扭曲，但吳業坤竟想出奇招抵抗，畫面極度爆笑。最神奇的是，即使環境惡劣，三人仍對該店的甜品讚不絕口，究竟是何等美食讓他們甘願忍受惡臭？
現場驚傳陣陣惡臭 吳業坤「紙巾塞鼻」畫面爆趣
在最新一集《試真 D》中，三位主持放下身段，光顧一間環境欠佳的街邊糖水舖。他們試食期間，附近坑渠位不斷飄來陣陣惡臭，令主持們大感崩潰。江美儀更被臭得五官扭曲，表情相當痛苦。為了解決嗅覺危機，吳業坤忽發奇想，直接將紙巾塞進兩個鼻孔，以「物理隔絕」的方式積極抵抗惡臭，其滑稽模樣引得全場爆笑，為艱辛的「試伏」過程增添不少樂趣。
江美儀周嘉洛挑戰嗅覺極限 臭環境竟藏絕世甜品
雖然糖水舖的環境「臭得驚人」，但其出品卻帶來巨大驚喜。三位主持在惡劣的嗅覺衝擊下品嚐甜品，竟紛紛露出滿足的表情，對食物質素讚不絕口。這種環境與味道的極端反差，讓他們大感神奇，證明了美食確實可以戰勝一切。他們敬業的試食精神，也讓觀眾見識到「星級試伏員」的專業態度，即使面對惡臭也絕不退縮。
網民大讚主持夠貼地：「隔住個mon都聞到味！」
吳業坤「紙巾塞鼻」的畫面播出後，網民反應極為熱烈，大讚主持們夠真實、夠貼地。有網民笑稱：「坤哥呢招好實用，下次去有異味嘅地方要學嘢！」、「江美儀個樣好真實，完全係我聞到臭味嘅反應！」亦有大量觀眾對該店的甜品感到好奇：「到底係咩甜品可以令佢哋忍住陣渠味都要食？好想知！」、「呢啲先係真實試食，唔係淨係去靚餐廳打卡。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期