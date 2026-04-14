試真 D｜周嘉洛亂入「群魔亂舞」餐廳！孖宮女熱舞後狠批食物一大死因？

周嘉洛隨《試真 D》北上「試伏」，竟勇闖一間以「群魔亂舞」聞名的打卡餐廳！節目中，周嘉洛、江美儀及吳業坤光顧一間裝修華麗的餐廳，期間一群作宮女打扮的女侍應突然在大鑼大鼓下起舞，向來愛玩的周嘉洛更情不自禁加入共舞，場面極度搞笑。然而，餐廳的食物質素卻與熱鬧氣氛形成極大反差，究竟當中出了甚麼問題？