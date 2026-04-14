試真 D｜周嘉洛亂入「群魔亂舞」餐廳！孖宮女熱舞後狠批食物一大死因？
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周嘉洛隨《試真 D》北上「試伏」，竟勇闖一間以「群魔亂舞」聞名的打卡餐廳！節目中，周嘉洛、江美儀及吳業坤光顧一間裝修華麗的餐廳，期間一群作宮女打扮的女侍應突然在大鑼大鼓下起舞，向來愛玩的周嘉洛更情不自禁加入共舞，場面極度搞笑。然而，餐廳的食物質素卻與熱鬧氣氛形成極大反差，究竟當中出了甚麼問題？
周嘉洛情不自禁加入「群魔」 孖宮女大鑼大鼓下起舞
在4月14日播出的節目中，三位主持到訪一間被網民評為「食物一無是處」的打卡餐廳。正當他們對食物感到疑惑之際，一群戴上面紗、身穿宮女服飾的女侍應突然在喧鬧的鑼鼓聲中翩翩起舞。面對如此奇景，被封為「亂舞」擔當的周嘉洛立即興致勃勃，衝入舞陣與「群魔」一同搖擺，將現場氣氛推至高潮，場面熱鬧又滑稽，完全搶去食物焦點。
江美儀狠批食物質素差 揭打卡餐廳致命死因
雖然餐廳的表演環節娛樂性十足，但食物質素卻慘不忍睹。三位主持試食後，均對其味道表示失望，直指存在一大致命死因。經驗豐富的江美儀「試伏」過後，更向觀眾傳授了一個超級貼士，教大家如何在享受這類打卡餐廳的獨特氛圍時，又能成功「避雷」，避免浪費金錢在劣質食物上。想知道美儀姐的錦囊妙計，就要密切留意節目播出。
網民笑爆周嘉洛舞姿：「綜藝之神上身！」
節目播出後，周嘉洛的即興亂舞成為網民焦點，紛紛留言大讚他有綜藝感。有網民笑言：「周嘉洛真係冇偶包，去到邊玩到邊，笑死！」、「呢間餐廳好明顯食環境唔係食嘢食，嘉洛仔玩得開心就好。」亦有不少人對江美儀的貼士大感興趣：「好想知江美儀個貼士係咩！係咪叫人淨係叫杯嘢飲算？」、「『群魔亂舞』形容得太貼切，個畫面勁好笑！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期