試真 D｜曾展望挑戰爆漿豬眼嚇到蜈蚣彈！獲江美儀激讚封MVP 網民：刮目相看！
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一向以「慘叫本色」見稱的曾展望（GM），在明晚（27日）播出的《試真 D》中迎來大蛻變！他與江美儀、朱敏瀚挑戰極限美食，面對「爆漿豬眼煲仔飯」時，GM雖然一度嚇到「蜈蚣彈」，但其後的敬業行為竟獲江美儀激讚，更被封為全場MVP，究竟這位「尖叫GM」如何逆襲成為「勇者GM」？
明晚直擊豬眼爆漿 曾展望嚇到蜈蚣彈
節目高潮落在挑戰「豬眼煲仔飯」一環，當這道賣相驚人的菜式上枱後，曾展望（GM）先是風趣地說：「邊個咁有創意諗埋啲咁嘅嘢出嚟」，隨即一反常態，主動將豬眼放入口中。沒想到他一咬之下，豬眼瞬間爆出「黑色眼水」，嚇得他整個人從椅子上「蜈蚣彈」式跳起，並驚慌地將豬眼吐出，大叫：「唔好意思，我畀佢嚇親，好多眼水喎，喂，佢流膿喎！」其真實又狼狽的反應，完美展現了這道菜的恐怖之處。
曾展望敬業獲激讚 江美儀：你今日做咩咁勇敢
正當大家以為GM會就此放棄，他接下來的舉動卻震驚全場。在吐出豬眼後，他竟鼓起勇氣，將那隻仍在滲出「黑色眼水」的豬眼重新放回口中，堅持完成試食。這個敬業的舉動，讓一向要求嚴格的江美儀都忍不住當場大讚：「你今日做咩咁勇敢嘅？」更因此將GM封為該集的MVP，以肯定他的突破和努力，場面令人動容。
回帶昔日慘叫本色 曾展望挑戰禾蟲腸粉面容扭曲
其實在挑戰豬眼之前，曾展望（GM）面對「咇綠汁禾蟲腸粉」時，仍是大家熟悉的「尖叫GM」。當他看到蠕動的生猛禾蟲，以及蒸熟後爆出的螢光綠汁時，他全程面容扭曲，更發揮其「慘叫本色」叫苦連天，一邊抗拒一邊將腸粉放入口，並大喊：「真係好核突哩！」與他之後挑戰豬眼的勇敢表現形成強烈對比，更突顯出他今次的驚人成長。
網民洗版力撐：對GM刮目相看
對於曾展望（GM）的驚人轉變，網民紛紛表示期待，並預告會洗版力撐。不少留言大讚：「GM真係大個仔！以前淨係識尖叫，今次真係勇！」、「嚇到彈起再食返，呢啲就係專業！抵你紅！」、「對GM完全刮目相看，唔再係以前個膽小鬼！」、「江美儀讚得好，佢真係今集MVP！」、「好期待睇佢食豬眼個樣，一定好精彩！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期