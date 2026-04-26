試真 D｜曾展望挑戰爆漿豬眼嚇到蜈蚣彈！獲江美儀激讚封MVP 網民：刮目相看！

一向以「慘叫本色」見稱的曾展望（GM），在明晚（27日）播出的《試真 D》中迎來大蛻變！他與江美儀、朱敏瀚挑戰極限美食，面對「爆漿豬眼煲仔飯」時，GM雖然一度嚇到「蜈蚣彈」，但其後的敬業行為竟獲江美儀激讚，更被封為全場MVP，究竟這位「尖叫GM」如何逆襲成為「勇者GM」？