試真 D｜朱敏瀚挑戰百年「尿味溫泉」！親身𢳂水聞味證傳聞嚇窒網民
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最新一集《試真 D》玩超大！朱敏瀚（朱仔）與曾展望（GM）今晚（28日）奉命潛入梅州一間溫泉老店，實測網絡上「有尿味」、「有人洗衫洗鞋」等驚嚇負評。面對如此劣評，兩人竟「捨身」測試，更將傳聞中的泉水𢳂起擺近鼻聞，場面極震撼，究竟傳聞是真是假？
網傳溫泉有尿味兼洗衫 朱仔爆笑至面紅走音
今集朱敏瀚與曾展望率先拜訪一間自明朝已開業的溫泉老店，雖然實測當日顧客絡繹不絕，但該店的網絡評分卻只有3點幾，評論更只有寥寥14則。當中內容極度驚嚇，有顧客直指溫泉水有尿味，更有人聲稱目擊其他顧客在溫泉池內洗衫洗鞋，甚至見到泉面有垃圾飄浮。朱仔在鏡頭前朗讀這些負評時，一度忍不住爆笑至滿臉通紅兼「走音」，真實反應令過程更添喜感，也讓觀眾對這間老店的真實情況充滿問號。
朱敏瀚曾展望捨身實測 親手𢳂水聞味超專業
雖然網絡負評聽起來相當恐怖，但朱仔和GM依然秉持節目「試真D」的精神，決定親身落水測試。二人換上裝備後，非常專業地對溫泉的水溫、水質、清澈度及氣味進行全方位檢測。為了驗證「尿味」傳聞，他們更鼓起勇氣，將池水直接𢳂上手，並毫不猶豫地湊近鼻子認真聞了又聞，敬業態度令人佩服。除了實測水質，他們還在現場直擊顧客將各式各樣「超乎想像」的物品帶入店家，令二人再度忍俊不禁。
網民大讚敬業精神：「隔住個Mon都聞到！」
節目預告一出，網民反應極為熱烈，紛紛大讚兩位主持人的敬業精神。不少留言都表示期待今晚的播出：「朱仔同GM真係好搏命，辛苦晒！」、「睇到佢哋真係攞啲水嚟聞，我隔住個mon都覺得有味！太敬業！」、「笑死，朱仔讀comment讀到走音，個反應好真實！」、「到底啲人帶咗咩入去？好想知！」、「呢啲先係實測節目，唔係齋玩！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期