試真 D｜朱敏瀚挑戰百年「尿味溫泉」！親身𢳂水聞味證傳聞嚇窒網民

最新一集《試真 D》玩超大！朱敏瀚（朱仔）與曾展望（GM）今晚（28日）奉命潛入梅州一間溫泉老店，實測網絡上「有尿味」、「有人洗衫洗鞋」等驚嚇負評。面對如此劣評，兩人竟「捨身」測試，更將傳聞中的泉水𢳂起擺近鼻聞，場面極震撼，究竟傳聞是真是假？