試真 D｜吳業坤問魷魚公定乸？江美儀反白眼喪鬧：真係好失禮！

在最新一集《試真 D》中，吳業坤（坤哥）品嚐潮汕美食時，竟突然向店主提問魷魚的性別，瞬間激嬲江美儀！美儀姐當場氣到反晒白眼，更連環發炮狙擊坤哥，場面極度尷尬。坤哥被鬧到完全無力還擊，究竟他問了什麼令美儀姐如此失控？