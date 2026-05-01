試真 D｜吳業坤問魷魚公定乸？江美儀反白眼喪鬧：真係好失禮！
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在最新一集《試真 D》中，吳業坤（坤哥）品嚐潮汕美食時，竟突然向店主提問魷魚的性別，瞬間激嬲江美儀！美儀姐當場氣到反晒白眼，更連環發炮狙擊坤哥，場面極度尷尬。坤哥被鬧到完全無力還擊，究竟他問了什麼令美儀姐如此失控？
坤哥食有卵魷魚問錯嘢 江美儀當場反白眼
在最新一集節目中，江美儀、朱敏瀚（朱仔）及吳業坤（坤哥）一同品嚐潮汕超巨大的珍寶肉丸、海鮮丸及特色美食蠔烙。當中，一道「魚飯」最得三人歡心，但在品嚐有卵魷魚時卻笑料百出！事緣坤哥在試食期間，竟天真地向店主提問魷魚是男還是女，這個問題瞬間觸動了江美儀的神經，令她氣得當場反晒白眼，並立即開啟「狙擊模式」，準備對坤哥進行連環炮轟，令現場氣氛一度變得非常緊張又搞笑。
江美儀連環炮轟坤哥：「我開始擔心你太太」
江美儀被坤哥的無知問題激怒後，完全不留情面地連環發炮：「你究竟有冇讀書架喺香港」、「你除咗唱歌之外，仲識唔識字架」、「真係好失禮。」句句窒到坤哥無力反駁。雖然美儀姐經常「寸爆」坤哥，但她席間也提到記得坤哥愛吃魚腩，隨即又不忘補刀：「我就記得佢啲嘢，佢永遠唔記得我哋啲嘢」，更語帶雙關地說：「我依家開始擔心你太太」，令坤哥完全沒有還擊餘地。除了言論出事，節目中坤哥更會大晒其「超級小學雞」字體，保證令觀眾眼界大開。
網民笑爆：坤哥又自殺式發言
節目播出後，江美儀與吳業坤的火爆互動隨即引發網民熱議，不少觀眾都指場面非常搞笑。有網民留言笑稱：「坤哥真係TVB嘅自殺式襲擊專員，次次都搵位畀人鬧笑死！」、「美儀姐反白眼反得好真實，完全係我見到啲蠢人嘅反應。」亦有網民表示非常喜歡他們的化學反應：「好鍾意睇佢哋兩個互寸，好有火花！」、「求坤哥太太心理陰影面積。」、「其實個問題都幾好笑，不過喺美儀姐面前問就係搵死路。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期