試真 D｜江美儀周嘉洛自掏腰包北上試伏！獨創評分制挑戰兩極食肆？

無綫全新綜藝《試真 D》強勢登場，由江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望組成「星級試伏員」，深入大灣區自掏腰包挑戰備受熱議的食肆！節目組標榜最真實食評，主持們將親身試食網上評價兩極的餐廳，並給出獨創的「小眾點評」分數，究竟這個評分機制有何特別之處？