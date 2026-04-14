試真 D｜江美儀周嘉洛自掏腰包北上試伏！獨創評分制挑戰兩極食肆？
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無綫全新綜藝《試真 D》強勢登場，由江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望組成「星級試伏員」，深入大灣區自掏腰包挑戰備受熱議的食肆！節目組標榜最真實食評，主持們將親身試食網上評價兩極的餐廳，並給出獨創的「小眾點評」分數，究竟這個評分機制有何特別之處？
星級試伏員大晒冷 食勻大灣區爭議食店
《試真 D》主持陣容鼎盛，由經驗豐富的江美儀，帶領周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望五位「星級試伏員」，一同北上深圳、潮汕、佛山、江門等廣東省多個城鎮。他們的任務並非單純介紹美食，而是專門挑戰內地飲食平台上備受熱議或評價極端兩極的食肆。節目強調所有費用均由製作組自掏腰包，務求擺脫廣告贊助的包袱，歸納出最真實、最貼地的食評，為觀眾提供最具參考價值的覓食指南。
製作組自掏腰包求真實 獨創「小眾點評」具體化食評
為了將食評體驗具體化，節目引入了獨特的「小眾點評」評分機制。每當五位主持試食完一間餐廳後，都會親自進行評分，最終總結出一個簡單直接的分數。這個分數旨在讓觀眾一目了然，清晰判斷該食店究竟是名副其實的美食天堂，還是名過於實的「中伏」之選，甚至可能是被網絡評價埋沒的隱世寶藏。這種直接的評分方式，大大增加了節目的實用性和追看性。
網民期待真實食評：「終於有節目講真話！」
節目預告一出，立即引起網民熱烈討論，不少人對其「真實試伏」的概念表示期待。有網民留言力撐：「TVB終於有返啲貼地節目！期待睇佢哋試伏！」、「自掏腰包呢點好重要，起碼唔係廣告鱔稿啦。」亦有觀眾對主持組合充滿信心：「江美儀加周嘉洛個組合好有火花，實好搞笑。」更有網民對評分機制感到好奇：「想睇下個『小眾點評』有幾辣，會唔會畀負分？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期