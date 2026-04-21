試真 D ｜ 主持挑戰深圳¥888牛鞭湯！GM食手掌大蠍子嚇到面容扭曲爆喊？

江美儀、朱敏瀚與曾展望（GM）在《試真 D》北上深圳挑戰奇特補湯，竟要品嚐原條牛鞭及手掌大的蠍子，畫面極具衝擊性！面對價值888元人民幣的「少爺湯」，有「蟲蟲驚恐症」的GM更嚇到面容扭曲，他最終能否克服恐懼？