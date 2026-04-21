試真 D ｜ 主持挑戰深圳¥888牛鞭湯！GM食手掌大蠍子嚇到面容扭曲爆喊？
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江美儀、朱敏瀚與曾展望（GM）在《試真 D》北上深圳挑戰奇特補湯，竟要品嚐原條牛鞭及手掌大的蠍子，畫面極具衝擊性！面對價值888元人民幣的「少爺湯」，有「蟲蟲驚恐症」的GM更嚇到面容扭曲，他最終能否克服恐懼？
江美儀朱敏瀚豪飲¥888「少爺湯」 大讚牛鞭似牛筋
三位主持率先挑戰網上評分高達4.7分、聲稱煲足3小時的老火靚湯。製作組為他們預訂了價值888元人民幣、有補腎壯陽功效的「少爺湯」。湯料極盡奢華，包括原條牛鞭、牛尾、牛筋及牛睪丸等。面對如此「勁爆」的食材，江美儀和朱敏瀚面不改容，品嚐後更異口同聲表示牛鞭的質感與牛筋相似，而牛睪丸的味道則像雞子，形容得相當淡定，似乎並不如想像中難以入口，盡顯專業食家本色。
GM聞牛睪丸味秒崩潰 標眼水面容扭曲勁驚嚇
相比江美儀和朱敏瀚的淡定，早已戒牛的曾展望（GM）則迎來了地獄級挑戰。雖然他未有親嚐「少爺湯」，但單是聞到碗中牛睪丸的氣味，已足以讓他瞬間崩潰。鏡頭捕捉到GM的臉部肌肉不自覺地抽搐，面容完全扭曲，更嚇至當場標出眼水，誇張的作嘔表情與另外兩位主持的平靜形成強烈對比，場面極度搞笑，完美演繹了何謂「聞到都驚」。
GM再戰巨型蠍子湯 閉眼硬食爆金句「似蟹膏但我唔好蟹」
挑戰完牛鞭，有「蟲蟲驚恐症」的GM再迎來另一款價值268元人民幣的「蠍子湯」。當侍應端上湯碗，一隻「手掌咁大」的巨型蠍子赫然在目，GM當場嚇到面青。在江美儀和朱敏瀚的鼓勵下，他抱著「死就死」的心情，緊閉雙眼將蠍子放入口中，全程乸口乸面。雖然他品嚐後評價說：「有啲似蟹膏味」，但不忘搞笑地補上一句：「但我本身唔『好』蟹。」為節目效果頂硬上的敬業精神笑爆全場。
網民熱議恐怖食材 力撐GM反應夠真實
節目播出後，網民對幾位主持的反應報以熱烈討論，尤其對GM的真實表現表示佩服。「睇到GM個樣，隔住個mon都聞到陣味，辛苦晒！」、「¥888飲牛鞭湯…貧窮限制了我的想像，究竟係咩味？」、「美儀姐同朱仔好大膽！我就真係唔敢試喇。」、「手掌咁大隻蠍子，呢個真係挑戰膽量極限，GM好嘢！」、「最好笑係GM話似蟹膏但唔鍾意食蟹，完全係為咗拍嘢頂硬上，好敬業！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期