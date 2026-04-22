試真 D｜實測深圳4.9分神級餐廳！江美儀食完感動：實至名歸！
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昨晚（21日）《試真 D》江美儀、朱仔及GM玩轉深圳，直擊一間獲超過3,000好評、高達4.9分的高級「名畫美食店」！面對碟碟餸都靚到似藝術品，三位主持食到嘩嘩聲，更逐一平反網上負評，究竟這間神級餐廳是否真的物超所值，能讓江美儀感動大讚？
主持激讚魚生美女海膽梅花
這間在網上擁有超過3,000個好評、只得13個負評的4.9分高級餐廳，最有Gimmick之處是每道菜的擺盤都如藝術品般精緻。當中「魚生美女」和「海膽梅花」等菜式，賣相極其吸睛，而店家招牌菜「蟹高湯海苔蒸蛋」、「蟹腿蒸肉餅」、「黑椒牛舌」及「雪蟹蒸籠」等，食材亦望落相當新鮮。三位主持品嚐後都食到咿嘩鬼叫，大讚：「啲海水味仲喺度啊！」
江美儀逐點平反網上負評
除了品嚐美食，三位主持還肩負起「實測」任務，針對坊間僅有的13個負評逐一平反。經過親身體驗，江美儀大讚食店的服務質素極高，環境氣氛一流，而且美食選擇多樣化，認為絕對是物超所值。她認為網上的少數負評並不足以反映餐廳的真實水平，反而力證其高分評價並非浪得虛名。
江美儀探店後感嘆經歷極勵志
在品嚐完這頓「天堂級」美食後，江美儀有感而發，認為這次探店經驗極為勵志。她笑言，似乎是上天知道他們之前吃了不少「地獄級」料理，所以特意安排一頓好西作補償。她最後總結道：「個天知你捱咗咁多餐，點都畀啲好嘢你食吓，真係感動嘅。呢餐4.9分絕對係實至名歸嘅。」給予了極高的評價。
網民跪求餐廳地址：睇到流口水
這間「名畫美食店」播出後，其精緻的菜式立即吸引了大量網民的目光，紛紛表示想親身一試。
「碟餸靚到咁，邊捨得食！真係食相機先！」
「超過3,000個好評，仲要主持都讚，一定係好嘢！」
「跪求餐廳名同地址，下次返深圳要去朝聖！」
「美儀姐話實至名歸，呢個評價好高！」
「睇佢哋食嘢真係好治癒，尤其係食好西！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期