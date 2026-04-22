試真 D｜實測深圳4.9分神級餐廳！江美儀食完感動：實至名歸！

昨晚（21日）《試真 D》江美儀、朱仔及GM玩轉深圳，直擊一間獲超過3,000好評、高達4.9分的高級「名畫美食店」！面對碟碟餸都靚到似藝術品，三位主持食到嘩嘩聲，更逐一平反網上負評，究竟這間神級餐廳是否真的物超所值，能讓江美儀感動大讚？