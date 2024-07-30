詹天文捨棄伯克利到廣州升學 自爆因2大重要原因 網民意見兩極
詹天文決定到廣州升學
詹天文日前出席活動後在接受訪問期間，大爆自己將會放棄到國際知名的音樂學府Berklee College of Music讀書，而選擇入讀內地廣州星海音樂學院。對於為何不留港升學一事，Windy解釋指：「其實好開心有好多香港嘅大學都取錄咗，Berklee都取錄咗，但我都已經留咗喺香港18年，我都想見識吓其他城市，想感受吓其他文化，所以無選擇留港選擇。」
自爆捨棄伯克利2大重要原因
至於為何選擇捨棄伯克利一事，Windy就指有兩大原因：「我知道Berklee係一間好好嘅Jazz學校，好好嘅留學學校，但係我自己覺得我有好多唔同嘅方面覺得我未準備好，第一就係我覺得我個胃未準備好，因為我唔中意食西餐，同埋覺得我成個人都未準備好去接受一個完全新嘅環境。」Windy又指自己比較想學流行音樂，所以選擇到星海升學。
網友意見兩極：飛海外難接job
對於Windy選擇到星海升學一事，一般網民都認為太過可惜，覺得Windy大可以先到Berklee升學，其後在到星海留學「有Berklee都唔去？有冇搞錯？」「跟住應該係鋪路上中國好聲音」「星海唔差喎，應該想食中國水，畢竟喺中國半紅不黑已經賺到十世錢」「主要是工作吧 ，飛海外難接job」
不過Windy的粉絲們就一致支持偶像決定，更大讚偶像識諗：「又可以做住香港的節目，又可以做周筆暢的師妹，加上廣州都好多機會，放心，起碼keep住人氣。」「像歐陽娜娜去到伯克利都感受到水平差，裏頭的學生都是高手雲集，在心理，生理甚至技術，乃至尚未完全開竅水平還未能完全準備的話，那的確會是一場大考驗」「內地好多當紅歌手都是星海畢業」等。
2間大學都分別盛產巨星
Windy所考取的伯克利音樂學院是世界知名音樂學府，是全球最具規模、最頂尖的音樂學院之一。校友及教職員獲格林美獎已達約300個，另曾獲得多個艾美獎和奧斯卡獎等，韓國歌手PSY、美國著名唱作人Charlie Puth、台灣藝人歐陽娜娜、王力宏，著名作曲家顧嘉煇都是該校校友。甄子丹與汪詩詩的女兒甄濟如（Jasmine）也於2022年獲取錄。至於星海音樂學院亦非常厲害，周筆暢、鄭源和劉惜君等人都是星海音樂學院出身。