詹天文捨棄伯克利到廣州升學 自爆因2大重要原因 網民意見兩極

「聲夢小花」詹天文（Windy）早在今年4月宣佈獲得國際知名的音樂學府Berklee College of Music取錄，其後更向Windy派發獎學金，大家都非常關心Windy會否到海外升學。不過Windy日前接受TVB訪問時，就自爆將會捨棄伯克利，而選擇到廣州升學，而且是因為兩大重要原因！

