詹天文罕有挑戰性感造型 橙色透Bra裝遭網民狂踩「時尚災難」：遮唔到個土味
廣告
「聲夢人氣王」詹天文（Windy）將於下個月舉行人生首個個人演唱會，近日現身拍攝宣傳海報時以極具視覺衝擊的橙色透視裝驚艷亮相。這身大膽造型曝光後隨即引來網民兩極反應，部分毒舌網民狂踩為「時尚災難」，更直言「透Bra難掩土味」。然而詹天文本人卻透露這次破格造型背後有著特殊意義，與個唱主題環環相扣的深層考量令人意外。
詹天文橙色透視裝引爆網民熱議
詹天文當天接受TVB訪問時身穿搶眼橙色透視裝，大膽的性感造型立即成為焦點。這身前衛的服裝選擇在社交媒體上引起軒然大波，網民反應呈現明顯的兩極分化。支持者認為她勇於突破形象值得讚賞，但批評聲音同樣強烈，不少網民直指造型「土味濃厚」，更有人形容為「時尚災難」，認為透視設計未能提升整體質感。
詹天文解釋造型與個唱主題息息相關
面對外界的負面評價，詹天文在訪問中詳細解釋了造型背後的深層意義。她表示：「因為今次個唱嘅主題叫做『Chapter One』。之前我有首作品叫《序章·結局》，所以今次好想以『序章』作為出發點。第一場個人演唱會，我希望它能預示著一個美好的開始，帶畀大家一種色彩繽紛嘅視覺感覺。」詹天文強調這次的破格造型並非純粹為了性感效果，而是要與個唱的核心概念形成呼應，透過視覺衝擊來傳達全新開始的象徵意義。
詹天文積極健身操肌體重不跌反升
為了準備個人演唱會，詹天文近期一邊兼顧繁重學業，一邊全力籌備演出細節，更抽空積極健身操肌。被問及會否在個唱上展現苦練成果時，她坦言：「希望真係練到啲線條出嚟啦！有嘅話我就騷，練唔到就唔騷，到時睇現場情況而定，但我一定會百分百努力。」她更幽默地透露自從瘋狂做Gym後胃口大開，導致體重不跌反升，但認為：「人雖然重咗，但我覺得一個人站在大舞台上，正正需要呢種紮實嘅壓台感。」
網民狂踩造型災難質疑品味
詹天文的橙色透視裝造型在網上掀起激烈討論，批評聲音佔據主導地位。不少網民在社交平台留言表達不滿，有人直言：「透Bra都遮唔到個土味」、「時尚災難級別」、「造型師係咪有仇」等尖銳評論。部分網民認為作為公眾人物應該更謹慎選擇造型，質疑這種前衛打扮是否適合她的形象定位。然而也有支持者為她辯護，認為勇於嘗試新風格值得鼓勵，批評網民過於苛刻。
資料或影片來源：原文刊於新假期