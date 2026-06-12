詹天文罕有挑戰性感造型 橙色透Bra裝遭網民狂踩「時尚災難」：遮唔到個土味

「聲夢人氣王」詹天文（Windy）將於下個月舉行人生首個個人演唱會，近日現身拍攝宣傳海報時以極具視覺衝擊的橙色透視裝驚艷亮相。這身大膽造型曝光後隨即引來網民兩極反應，部分毒舌網民狂踩為「時尚災難」，更直言「透Bra難掩土味」。然而詹天文本人卻透露這次破格造型背後有著特殊意義，與個唱主題環環相扣的深層考量令人意外。