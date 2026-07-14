詹天文回應劉馬車獄中示愛 豪爽答應一要求被轟「無腦」

20歲的詹天文（Windy）上周五在旺角麥花臣舉行首次個人演唱會《Chapter One Live in Hong Kong》，完騷後受訪時被問及網紅劉馬車從獄中寫信示愛一事，Windy不但沒有避忌，更表示「隨時Ready」準備20張照片回應對方要求，言論隨即引爆網民熱議。