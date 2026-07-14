詹天文回應劉馬車獄中示愛 豪爽答應一要求被轟「無腦」

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20歲的詹天文（Windy）上周五在旺角麥花臣舉行首次個人演唱會《Chapter One Live in Hong Kong》，完騷後受訪時被問及網紅劉馬車從獄中寫信示愛一事，Windy不但沒有避忌，更表示「隨時Ready」準備20張照片回應對方要求，言論隨即引爆網民熱議。

Windy完騷受訪即場回應劉馬車獄中來信

事緣有人近日貼出劉馬車從白沙灣懲教所寄出的信件，信中透露自己因觀看《唱錢》後對Windy產生好感，更要求回信時附上20張Windy的照片：「我有看詹天文在《唱錢》節目裡的表演，這是我第一次正式聽她唱歌，我覺得她唱得很不錯，而且很漂亮、很有魅力，我發現自己有些喜歡上她了，因為她就是我很喜歡的類型。我想你回信給我時寄20張詹天文的照片給我。」Windy在演唱會後被記者問及此事時，即時張大嘴巴表現愕然，坦言完全不知情。不過她隨即表示認識劉馬車，並感謝對方支持，更豪爽地稱可以私下提供20張照片給對方，態度相當大方。

Windy自稱有做Gym學過功夫不怕進擊粉絲

被問到會否擔心這位「進擊的粉絲」，Windy表現得毫無戒心，直言：「我好鍾意進擊嘅fans，我心目中進擊都可以代表好激情，好鍾意我。」她更表示若日後遇見劉馬車，會主動打招呼及簽名，強調自己對每位粉絲都很喜歡。至於自保能力方面，Windy透露自己目前有做Gym鍛鍊體能，加上細個曾學過功夫，有信心能保護自己。

劉馬車今年涉11宗非禮罪被捕 多次因刑事案件入獄

劉馬車為本港知名網紅，過去曾多次因不同刑事案件被判入獄，今年4月更涉嫌在四日內於新界和九龍區非禮11名女子被捕。Windy作為聲夢傳奇出身的年輕歌手，近年積極發展個人音樂事業，今次舉辦首個個人演唱會正值事業上升期，卻因為一封獄中來信而捲入輿論漩渦。

網民狠批Windy飢不擇食擔心劉馬車出獄後果

Windy的回應在網上引起極大迴響，大量網民對她的態度表示不解甚至憤怒。有網民直斥：「果然係唔用腦，仲準備好20張相俾人哋」，亦有人諷刺：「第一次見有人咁珍惜劉馬車嘅支持」，更有網民形容她「咁飢不擇食」、「有冇腦？係咪唔知佢因咩事入懲教署，仲表示鍾意進擊嘅粉絲，變相支持性侵罪行？」不少人擔心劉馬車出獄後會變成Windy的頭號粉絲，「嘩，日後劉馬車放返出嚟，隨時做埋頭號粉絲，到時有活動出嚟應援就有戲睇了！」

曾失言稱大埔宏福苑火災「是最好的安排」

其實詹天文已不止一次被網民轟「唔經大腦」，她去年出席公開活動時，被問到問到有甚麼說話對大埔宏福苑的居民說時，竟然回答：「我知道呢件事之後係好痛心，所以我都係想同佢哋講加油，take care，同埋相信一切是最好的安排，真係要樂觀面對所有嘢。」引發公關災難，言論立即被網民鬧爆「唔經大腦」、「火災都係最好嘅安排？」、「難聽過粗口」。

詹天文 劉馬車 詹天文（Windy）上周五在旺角麥花臣舉行首次個人演唱會《Chapter One Live in Hong Kong》，完騷後受訪時被問及網紅劉馬車從獄中寫信示愛一事。（圖片來源：All About Music 愛爆音樂）
詹天文（Windy）上周五在旺角麥花臣舉行首次個人演唱會《Chapter One Live in Hong Kong》，完騷後受訪時被問及網紅劉馬車從獄中寫信示愛一事。（圖片來源：All About Music 愛爆音樂）
詹天文 劉馬車 劉馬車讚Windy：「很漂亮、很有魅力，我發現自己有些喜歡上她了！」（圖片來源：All About Music 愛爆音樂）
劉馬車讚Windy：「很漂亮、很有魅力，我發現自己有些喜歡上她了！」（圖片來源：All About Music 愛爆音樂）
詹天文 劉馬車 Windy的回應在網上引起極大迴響，大量網民對她的態度表示不解。（圖片來源：All About Music 愛爆音樂）
Windy的回應在網上引起極大迴響，大量網民對她的態度表示不解。（圖片來源：All About Music 愛爆音樂）
詹天文 劉馬車 劉馬車去年成功捕獲陳茵媺。（圖片來源：IG@carriagelau04152024）
劉馬車去年成功捕獲陳茵媺。（圖片來源：IG@carriagelau04152024）
詹天文 劉馬車 劉馬車去年自稱獲陳茵媺支持加入TVB，以及同陳茵媺上契。（圖片來源：IG@carriagelau04152024）
劉馬車去年自稱獲陳茵媺支持加入TVB，以及同陳茵媺上契。（圖片來源：IG@carriagelau04152024）
詹天文 劉馬車 劉馬車看到Windy在《唱錢》的演出，深深被她吸引。（圖片來源：TVB）
劉馬車看到Windy在《唱錢》的演出，深深被她吸引。（圖片來源：TVB）
詹天文 劉馬車 詹天文在《唱錢》節目中表現技驚四座，吸引劉馬車熱烈支持。（圖片來源：TVB）
詹天文在《唱錢》節目中表現技驚四座，吸引劉馬車熱烈支持。（圖片來源：TVB）

圖片來源：All About Music 愛爆音樂、IG@carriagelau04152024、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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