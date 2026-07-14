詹天文回應劉馬車獄中示愛 豪爽答應一要求被轟「無腦」
Windy完騷受訪即場回應劉馬車獄中來信
事緣有人近日貼出劉馬車從白沙灣懲教所寄出的信件，信中透露自己因觀看《唱錢》後對Windy產生好感，更要求回信時附上20張Windy的照片：「我有看詹天文在《唱錢》節目裡的表演，這是我第一次正式聽她唱歌，我覺得她唱得很不錯，而且很漂亮、很有魅力，我發現自己有些喜歡上她了，因為她就是我很喜歡的類型。我想你回信給我時寄20張詹天文的照片給我。」Windy在演唱會後被記者問及此事時，即時張大嘴巴表現愕然，坦言完全不知情。不過她隨即表示認識劉馬車，並感謝對方支持，更豪爽地稱可以私下提供20張照片給對方，態度相當大方。
Windy自稱有做Gym學過功夫不怕進擊粉絲
被問到會否擔心這位「進擊的粉絲」，Windy表現得毫無戒心，直言：「我好鍾意進擊嘅fans，我心目中進擊都可以代表好激情，好鍾意我。」她更表示若日後遇見劉馬車，會主動打招呼及簽名，強調自己對每位粉絲都很喜歡。至於自保能力方面，Windy透露自己目前有做Gym鍛鍊體能，加上細個曾學過功夫，有信心能保護自己。
劉馬車今年涉11宗非禮罪被捕 多次因刑事案件入獄
劉馬車為本港知名網紅，過去曾多次因不同刑事案件被判入獄，今年4月更涉嫌在四日內於新界和九龍區非禮11名女子被捕。Windy作為聲夢傳奇出身的年輕歌手，近年積極發展個人音樂事業，今次舉辦首個個人演唱會正值事業上升期，卻因為一封獄中來信而捲入輿論漩渦。
網民狠批Windy飢不擇食擔心劉馬車出獄後果
Windy的回應在網上引起極大迴響，大量網民對她的態度表示不解甚至憤怒。有網民直斥：「果然係唔用腦，仲準備好20張相俾人哋」，亦有人諷刺：「第一次見有人咁珍惜劉馬車嘅支持」，更有網民形容她「咁飢不擇食」、「有冇腦？係咪唔知佢因咩事入懲教署，仲表示鍾意進擊嘅粉絲，變相支持性侵罪行？」不少人擔心劉馬車出獄後會變成Windy的頭號粉絲，「嘩，日後劉馬車放返出嚟，隨時做埋頭號粉絲，到時有活動出嚟應援就有戲睇了！」
曾失言稱大埔宏福苑火災「是最好的安排」
其實詹天文已不止一次被網民轟「唔經大腦」，她去年出席公開活動時，被問到問到有甚麼說話對大埔宏福苑的居民說時，竟然回答：「我知道呢件事之後係好痛心，所以我都係想同佢哋講加油，take care，同埋相信一切是最好的安排，真係要樂觀面對所有嘢。」引發公關災難，言論立即被網民鬧爆「唔經大腦」、「火災都係最好嘅安排？」、「難聽過粗口」。