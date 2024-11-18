詹天文廣州讀書呻冇聖誕假放 網民5字評論重提棄讀伯克利爭議
詹天文 準備回港感受聖誕氣氛
Windy目前正在廣州讀大學，她自言特別鍾意聖誕節，但因為內地沒有聖誕假，加上想約埋好友姚焯菲（Chantel）一齊慶祝，所以計劃趁工作回港時，好好感受聖誕氣氛，並慶祝這個節日。不過她又解釋指內地的新年節日假放得特別長，所以才冇聖誕假放。
大讚學校多勁人
Windy表示已經適應了中港兩邊走的生活模式，指現在坐高鐵十分方便，並大讚學校附近有不少美食，又指在廣州的學習氛圍也很好，讓她學到了許多唱歌技巧。
Windy又提到早前參加了校內的比賽，直言感受到同學們的實力都非常強勁，她能獲得雙料冠軍是意料之外，因為同學們水平好高：「勁人特別多！」讓她認識到自己還有很多需要提升的地方。
網民熱議：返大陸讀書預咗
Windy的發言引起網民熱議，有不少網民重提她今年7月宣布棄讀美國知名音樂學府伯克利音樂學院，改為到廣州星海音樂學院就讀的決定，直言：「條路自己揀」、「返大陸做嘢讀書就預咗無得放聖誕假啦」、「自己揀去大陸又呻冇聖誕，係咪想鬧國家政策先？」、「當初揀升學美國咪有聖誕假囉～去俄羅斯嘅話個聖誕假到出年㖭呀～」、「真係唔明點解有最世界最好嘅伯克利音樂學院唔讀，要走去廣州讀書」等。
有網民提議Windy：「自己放咪得囉」、「有星期六，日就可以了！高鐵來回都只是個令鐘！非常方便！」亦有網民安慰她：「無聖誕假但係有十一、五一黃金周」、「沒聖誕假就但新年放得好勁」、「有寒假」等。
詹天文回應「揀錯學校」質疑！曾話「我個胃未準備好」棄國際學府惹批評
詹天文（Windy）今年7月宣布放棄入讀全球頂尖音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），而選擇廣州「星海音樂學院」，仲話「我個胃未準備好，唔鍾意食西餐」，有粉絲批評她「揀錯學校」，一向自信的詹天文再回應選校決定！
JUPAS放榜｜詹天文月底開學 或要接受軍訓
Windy出席港台活動，透露將於月底前往廣州的星海音樂學院開學， 她透露可能要參加為期兩個月的軍訓， 她坦言感到害怕：「聽聞香港、澳門及台灣的學生不用參加軍訓，我仍在了解中，也有點害怕。」
雖然心中有恐懼，但她仍會堅持嘗試：「不過，我什麼也想體驗及嘗試。雖然參加軍訓會疲累，但可以鍛練意志力，或會曬黑了2度回來。」
JUPAS放榜｜詹天文20字回應「揀錯學校」
對於放棄入讀全球頂尖音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），而選擇前往廣州「星海音樂學院」，惹來部分粉絲和網民批評，有人更直指她「揀錯學校」「打爛一手好牌」。對此，Windy開腔回應表示：「無法做出所有人都滿意的選擇，自己開心就可以。」
自爆捨棄伯克利2大重要原因
至於為何選擇捨棄伯克利一事，Windy就指有兩大原因：「我知道Berklee係一間好好嘅Jazz學校，好好嘅留學學校，但係我自己覺得我有好多唔同嘅方面覺得我未準備好，第一就係我覺得我個胃未準備好，因為我唔中意食西餐，同埋覺得我成個人都未準備好去接受一個完全新嘅環境。」Windy又指自己比較想學流行音樂，所以選擇到星海升學。
JUPAS放榜｜詹天文早獲伯克利錄取通知書及獎學金
事實上，在香港中學文憑試（DSE）放榜前，Windy已經確定獲得美國著名的伯克利音樂學院（Berklee College of Music）的錄取通知書，並且獲得校方頒發的獎學金。她不僅在美國有升學機會，同時也收到了本地、內地，甚至其他地方的多間大學的錄取通知。經過深思熟慮，她最終選擇了廣州星海音樂學院作為她的學習舞台。