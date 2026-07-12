詹天文麥花臣首開個唱連唱20首 與神秘嘉賓合唱伍仲衡作品

詹天文昨晚在麥花臣場館舉行首個個人演唱會《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》，以金髮藍色公主造型登場即引爆全場「天文台」粉絲尖叫，連唱超過20首歌曲誠意十足。特別嘉賓現身合唱掀起全晚最高潮，而羅毓儀與林俊其更被發現拍拖到場支持，場面熱鬧。