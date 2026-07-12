詹天文麥花臣首開個唱連唱20首 與神秘嘉賓合唱伍仲衡作品
Windy換多套造型勁歌熱舞帶動全場氣氛
Windy以近期招牌金髮新形象配搭藍色公主造型亮相，甫開場已令粉絲瘋狂尖叫。其後她換上黑色背心短裙勁歌熱舞，配合精心編排的快歌Medley，節奏明快令全場氣氛高漲。Windy頻頻與觀眾互動，笑言「飲水要有尖叫聲」，更自爆平時少飲水只飲奶茶，當晚卻飲了不少水。補水過後她以國語慢歌《愛你但說不出口》回應支持，唱畢連番派心冧粉絲。演出由抒情到節拍強烈段落交錯推進，先後演繹《大雕刻家》、《無疾而終》、《愛情許可證》、《夜闌人靜》、《情人》及首支派台作品《沒有你的新學期》等，層次分明。Windy在台上笑說十分肚餓，直言「完騷後要大吃一頓」，據悉她早前邀請營養師及體能教練加入團隊為演出進行身形管理，配合多個舞台造型，整體視覺更見利落。其後她換上白色吊帶裙以希臘女神造型登上場館中央副台演唱Moon Tang嘅《夜闌人靜》，與觀眾距離拉近，全場亮起手機燈應援；完成經典情歌Medley後再演繹彭羚《來讓我跟你走》，展現唱功進步。
梁釗峰驚喜現身合唱伍仲衡作品《講男講女》掀高潮
Windy預告已久的特別嘉賓最終由梁釗峰現身揭曉，二人合唱伍仲衡作曲的《講男講女》即時掀起全場歡呼。釗峰以沉穩聲線與Windy形成鮮明對比，令歌曲更具層次感，成為全晚高潮之一。釗峰笑言「唔知點解被邀請」，Windy則透露自己「小時候」較少聽廣東歌，但對C AllStar《天梯》印象深刻，更即場要求釗峰清唱幾句，引來全場歡呼。其後釗峰再演繹新作《半月辦好》，為演唱會增添驚喜。主辦單位亦安排VIP觀眾於下午4時30分率先入場觀看綵排，演出後Windy逐一為VIP觀眾簽名及合照，讓大家帶着滿載而歸的心情離開。
詹天文坦言為個唱苦練新舞步做足準備
Windy為今次首個個唱明顯做足準備，除多次調整歌單外，亦為快歌環節苦練新舞步，力求帶出新鮮感。她坦言希望帶來「充滿驚喜的周末晚上」，從選曲到造型都花盡心思。這場被視為她音樂路「第一章」的演出主打誠意，逾20首歌曲連貫鋪排，節奏由慢至快層層遞進。Windy早前在頒獎禮上曾表示希望「夠資歷去開個人演唱會」，如今終於在麥花臣實現夢想，對年僅19歲的她而言無疑是音樂生涯重要里程碑。
Yumi Chantel未見身影、羅毓儀林俊其拍拖捧場多位圈中好友現身
當晚亦有多位圈中好友到場支持，雖然同屬聲夢小花的 姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）未見身影，仍有矚目的羅毓儀與林俊其拍拖現身，二人甜蜜捧場。此外林智樂、趙紫諾及甄敏芳等亦有到場觀賞，陣容鼎盛。粉絲在社交平台紛紛留言表示「好羨慕可以去到現場」、「Windy唱功進步好多」、「同釗峰合唱好驚喜」，亦有人大讚「第一次開個唱就咁有誠意，20幾首歌真係冇偷懶」。