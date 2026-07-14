盤點詹天文「嘴失禁」事件 聲夢Fans盼TVB保護藝人過濾敏感提問

《聲夢傳奇》出身的20歲歌手詹天文（Windy）出道短短數年，卻因多次公開場合失言而屢登熱搜，由火災祝福變「詛咒」、頒獎禮搶獎座、演唱會票價爭議，到最近回應在囚人士示愛竟稱「隨時Ready」，每次都令網民嘩然。這位年輕歌手的公關災難簿愈積愈厚，危機意識似乎從未提升過。