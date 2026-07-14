盤點詹天文「嘴失禁」事件 聲夢Fans盼TVB保護藝人過濾敏感提問
1.2025年12月宏福苑大火稱「一切最好安排」全網怒轟
2025年12月，詹天文在公開活動上被邀請為大埔宏福苑火災災民送祝福，她望著心意咭說完「加油、take care」後，竟然補上一句：「相信一切是最好的安排，真係要樂觀面對所有嘢。」這番言論瞬間引爆網民怒火，紛紛質問「火災點會係最好嘅安排」。事後Windy連環發出三個道歉帖文，翌日更聲淚俱下現身受訪，解釋因緊張而詞不達意，本意只想說「一切都會好起來」，並承諾會做義演幫助災民籌款。
2.2026年1月Windy頒獎禮上無視林敏驄自行搶走獎座
2026年1月《萬千星輝頒獎典禮》上，詹天文憑歌曲得獎，但上台一刻竟無視頒獎嘉賓林敏驄，自動自覺伸手奪走桌上獎座。林敏驄即時一手搶回獎座並調侃：「係我畀你㗎！」更離譜的是，Windy驚魂甫定後失言稱自己是到台上「頒獎」而不是「攞獎」，引得台下佘詩曼、黃宗澤等人掩面狂笑。事件曝光後她被大批網民怒轟「無大無細」，她事後坦承因為看到台上計時器倒數太過緊張而「斷片」，再次公開致歉。
3.2026年中演唱會票價過千被質疑回應稱「可以唔嚟」
2026年中，詹天文宣布舉辦首次個人演唱會《Chapter One Live in Hong Kong》，部分門票定價逾1,000元，被網民批評對於入行資歷尚淺的新人而言收費過高。面對記者追問，Windy直言：「如果啲學生粉絲嘅家長唔同意或者負擔唔到，佢哋都可以選擇唔嚟，但我知佢哋喺心入面會默默支持我。」這番回應被大量網民解讀為態度傲慢、缺乏情商，認為她完全無法體諒年輕粉絲的經濟壓力，公關災難再添一筆。
4.2026年7月詹天文回應劉馬車獄中示愛 竟稱「隨時Ready」
7月11日演唱會結束後，記者向Windy提及網紅劉馬車從白沙灣懲教所寄信示愛、要求朋友回信時附上20張她的照片一事。Windy聽後雖然「O嘴」表示愕然，但隨即大方回應：「隨時Ready！我可以私人畀佢。」記者追問會否害怕這位「進擊的粉絲」，她更表示：「我好鍾意進擊嘅fans，我心目中進擊都可以代表好激情。」甚至稱若對方出獄來找她，「會同佢say hello同簽名，真係唔驚」。
屢次捲入非禮案被捕，曾多次進出監獄的「劉馬車」可算是生人勿近，娛樂圈中人例如鄧月平及曾經合照的陳茵媺都避之則吉甚至劃清界線，Windy可能甚少留意時事，面對記者提問，竟然對猥褻慣犯劉馬車當作一般熱情Fans、大開放便之門，令支持者大表心痛。目前劉馬車因一項「抗拒警務人員罪」棄保還押候訊，將於7月20日提堂。
網民炮轟Windy缺乏危機意識從未汲取教訓
四次公關風波接連爆發，網民對詹天文的耐性已經見底。有網民留言狠批：「次次都話緊張詞不達意，究竟幾時先學識諗清楚先開口？」亦有人直指：「劉馬車係咩人全香港都知，佢竟然話唔驚仲要畀相，完全冇危機意識。」部分支持者雖然替她辯護指並無惡意，但大多數輿論認為身為公眾人物，經歷多次教訓後仍然重蹈覆轍，反映的不只是口才問題，而是對社會議題和人身安全的敏感度嚴重不足。