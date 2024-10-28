詹天文唱《Titanium》奪大學比賽最高分 擊敗三度奪冠師姐晉級決賽
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18歲「聲夢小花」詹天文（Windy）近日參加大學舉辦的歌唱比賽，重新演繹David Guetta的《Titanium》，成功奪得全場最高分，晉級決賽！
詹天文擊敗三度奪冠師姐
出身《聲夢傳奇》的詹天文（Windy）近日參加星海音樂樂院的「第8屆英語文化節英文歌曲介紹與演唱大賽」，在初賽中，Windy以一首David Guetta的《Titanium》獲得全場最高93分，成功晉級決賽。此次歌唱比賽是大學一到四年班的混合比賽，她的出色表現不僅擊敗了曾三度奪冠的師姐，更贏得了全場的熱烈掌聲。
與獨立唱作人Goo Chan合作拍片
今次比賽的決賽將於11月7日舉行，除了參加比賽外，Windy又與獨立唱作人Goo Chan合作，拍了一段手勢舞影片，片中Windy穿著一件紗裙坐在一個階梯式看台上，大騷白滑長腿，獲網民大讚仙氣十足，好似仙女下凡，網民更十分期待兩人未來是否會有進一步的合作。
獲選做大學宣傳部委員
自從9月份開學以來，Windy一直在廣州和香港兩邊走，忙於學業和音樂事業。她不僅正在籌備新單曲，還積極參與校內活動，原來Windy已從眾多同學中脫穎而出，被選為大學宣傳部委員和體育堂班長，積極為同學們服務。
詹天文上廣州開學 到埗晒「傷勢照」惹擔心
Windy上月低調搭高鐵上廣州開學，平安到埗後嘅Windy就在社交平台連環晒出開學的照片，仲有1張「傷勢」照，引起唔少fans表示擔心，有網民留言叮囑詹天文「真係要小心廣州的蚊患」，獲Windy回覆「嗰張係抽血後的紀錄」。原來令fans擔心爆嘅「傷勢」照，其實唔係被蚊咬嘅痕跡，迷底解開後都令fans稍微放心！
詹天文20字回應「揀錯學校」質疑！曾話「我個胃未準備好」
Windy放棄入讀全球頂尖音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），而選擇廣州「星海音樂學院」，仲話「我個胃未準備好，唔鍾意食西餐」，有網民批評她「揀錯學校」、「打爛一手好牌」，一向自信的Windy再回應選校決定：「無法做出所有人都滿意的選擇，自己開心就可以。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@win_dy__、YouTube@叮咚