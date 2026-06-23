詹天文金髮性感驚變「無綫咪神」郭珮文？ 網民錯重點：靠「呢度」分高下！
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聲夢歌手詹天文（Windy）為備戰下月個人演唱會大變身，將一頭長髮漂染成金色並拍攝性感照片，韓妹風造型令人眼前一亮。不過新形象曝光後，網民即刻發現她竟然同「無綫咪神」郭珮文撞樣，兩人金髮造型加上天然呆表情簡直如同孿生姊妹，最終網民要靠一個部位先分得清邊個係邊個。
詹天文金髮性感造型曝光一洗娘味
Windy今日在社交平台公開全新形象照，只見她身穿low cut及肚兜裝，配以韓式裸妝，將過去充滿少女味的啡色長髮漂染成搶眼金色，整個人散發截然不同的氣場。據悉她為準備7月11日在麥花臣場館舉行的首個個人演唱會，抱着「拚死無大害」的心態全力備戰，除了造型大改造外，更聘請營養師及健身教練加強身形及體能訓練，揚言要犧牲休息時間都要將個唱做到最好。
郭珮文金髮造型被指同Windy似足孿生
新造型一出，網民即時聯想到早前同樣以金髮示人的郭珮文（Juliana），兩人不論髮色、妝容風格以至天然呆的表情都極為相似，驟眼一看確實難以分辨。郭珮文向來以性感形象深入民心，被封為「無綫咪神」，如今Windy轉走性感路線後竟意外撞樣，令不少網民大感驚訝，紛紛留言表示「差啲唔認得」、「以為郭珮文出咗新相」。
Windy備戰個唱從聲夢小花蛻變性感歌手
Windy出身自聲夢傳奇，過去一直以清純少女形象示人，今次大膽轉型可謂事業上的重要一步。她即將於7月11日舉行首個個人演唱會，對於一位從選秀節目出道的年輕歌手而言，能夠開個唱絕對是重要里程碑。為此她不惜投放大量時間和資源在體能及身形管理上，務求以最佳狀態登台，展現與過去截然不同的舞台魅力。
網民靠身形差異秒速分辨兩人高下
雖然兩人面容相似度極高，但網民好快就搵到分辨方法。有網民笑言只要將視線向下移至上身，就能即刻分清兩人，形容Windy同Juliana的身材差距是「小巫見大巫」，完全唔使「傻傻分不清」。亦有網民留言表示「一個靠樣一個靠身材」、「撞樣唔撞身材」，討論氣氛相當歡樂，反而令更多人關注到Windy即將舉行的演唱會。
資料或影片來源：原文刊於新假期