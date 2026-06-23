詹天文金髮性感驚變「無綫咪神」郭珮文？ 網民錯重點：靠「呢度」分高下！

聲夢歌手詹天文（Windy）為備戰下月個人演唱會大變身，將一頭長髮漂染成金色並拍攝性感照片，韓妹風造型令人眼前一亮。不過新形象曝光後，網民即刻發現她竟然同「無綫咪神」郭珮文撞樣，兩人金髮造型加上天然呆表情簡直如同孿生姊妹，最終網民要靠一個部位先分得清邊個係邊個。