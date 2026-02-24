詹天文11字真言回應鍾柔美風波 坦言新年「沒打攪」好友
詹天文昨日現身香港電台新春團拜活動，當被問及好友鍾柔美陷入「A0」風波一事時，她以11字簡潔回應，表達對事件的看法。詹天文坦言早前曾問候鍾柔美，但近日大家都忙於拜年沒有打攪，更透露對方當時「唔開心」，但近來就不知情況如何。她的真心話令人感受到友情的溫度，同時也反映出整個事件對當事人造成的影響。
詹天文11字真言回應鍾柔美風波
詹天文在香港電台丙午馬年新春團拜活動上，被問及鍾柔美遭網民指形象崩壞欠公信力一事時，她表示「我覺得呢個要佢自己去慢慢地處理返，同埋自己去做好返佢自己，同埋係講嘢方面要好啲。」她認為這件事需要鍾柔美自己慢慢處理，並在說話方面要更加小心。詹天文的回應顯得相當理性和客觀，既沒有過分維護朋友，也沒有落井下石，展現了她的成熟處事態度。
詹天文坦言早前問候鍾柔美但近日沒打攪
當被問到有否慰問好姊妹時，詹天文坦言早前有問候對方，但近日大家都忙於拜年，沒有打攪。她透露「之前佢係唔開心，但近來就唔知佢情況。都有擔心，見到咁多Comments，一定有點承受不住，但相信佢可以承受呢個壓力。」對於鍾柔美有否向她傾訴感情事，詹天文表示「可能佢都想自己收埋」，顯示出對朋友私隱的尊重。她的回應既表達了關心，也保持了適當的界線。
鍾柔美首度現身回應與劉展霆關係
鍾柔美自陷「A0人設」風波後，一直低調避開公眾視線，直至近日終於現身無綫新劇宣傳活動，首度公開露面回應與劉展霆之間的關係傳聞。現場她以一身紅色連身裙亮相，氣質依然甜美，但表情間仍帶點緊張。當被問到與劉展霆的關係時，她語氣平靜地表示「我同佢退返去朋友，有啲轉變」，並希望大家在感情上給她一些空間，讓她可以處理不同的事情，重新找到工作、學業和感情之間的平衡。
網民反應兩極化鍾柔美解釋未獲認同
鍾柔美的回應未有獲得網民認同，社交平台上隨即出現大批留言批評她「欠誠意」、「都冇公信力，講乜都冇用」、「解釋愈多愈假」。不過亦有網民力撐鍾柔美戀愛自由，留言「呢個咩年代？」、「每個人都有選擇嘅生活方式」。整個事件反映出公眾對藝人私生活的高度關注，以及網民對於「人設」真實性的要求。鍾柔美要重建公信力，看來還需要更多時間和實際行動來證明。
圖片來源：詹天文IG、YouTube@MoreForms Media魔方全媒、姚焯菲IG、IG@chantelyiu、IG@yumichung1221、threads資料或影片來源：原文刊於新假期