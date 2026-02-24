詹天文11字真言回應鍾柔美風波 坦言新年「沒打攪」好友

詹天文昨日現身香港電台新春團拜活動，當被問及好友鍾柔美陷入「A0」風波一事時，她以11字簡潔回應，表達對事件的看法。詹天文坦言早前曾問候鍾柔美，但近日大家都忙於拜年沒有打攪，更透露對方當時「唔開心」，但近來就不知情況如何。她的真心話令人感受到友情的溫度，同時也反映出整個事件對當事人造成的影響。