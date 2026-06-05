詹天文傳以加簽合約換首個個唱 出場費比隊友平兩成 演唱會已定檔（附詳情）

After Class成員詹天文（Windy）即將於7月11日在麥花臣場館舉行首個個人演唱會《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》，消息一出卻引來外界熱議，因為有傳她是以「加簽合約」作為條件才換取到開騷機會，而她的商演價更比隊友姚焯菲便宜兩成，這場演唱會背後的代價遠比門票價格沉重。