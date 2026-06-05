詹天文傳以加簽合約換首個個唱 出場費比隊友平兩成 演唱會已定檔（附詳情）
詹天文首個個唱定檔7月麥花臣場館
詹天文將於7月11日（星期六）在麥花臣場館舉行《CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》演唱會，票價分別為$1280 (VIP)、$880 和 $580 三種，VIP 門票粉絲福利包括觀看綵排、1 對 1 合照及現場簽名一個，定於6月9日至15日在Patotix 及鄰住買優先訂票，6月16日在Cityline公開發售。
Windy本人形容今次個唱如同一個獎勵：「第一次開個人騷就好像經歷了很多不同的事情後終於得到回報，自己一直以來也算努力，對我來說是很感恩的一件事。」她更透露已開始籌備舞台服飾，希望突破以往「細路女」形象，挑戰Hip Hop舞蹈風格，讓觀眾看到她的成長蛻變。
傳Windy以延長合約換取開騷機會
然而這場看似風光的個唱背後，卻傳出Windy是以延長合約年期作為交換條件才獲得舉辦演唱會的機會。有消息指她的商演活動出場費比同團成員姚焯菲低約20%，反映出她在公司內部的議價能力相對較弱。相比之下，姚焯菲去年演出13場舞台劇據報為公司帶來六位數收益，即使長期留美升學仍穩坐力捧首位，兩人在公司眼中的商業價值差距明顯。Windy目前在廣州升學，大部份時間花在學業上，唯有早起做運動鍛鍊體能，為演唱會做準備。
After Class三人發展路向各走各路
炎明熹離巢後，After Class餘下三位成員的境遇截然不同。姚焯菲回港後獲公司全面造勢，不但推出新歌《想飛之內心獨白》，更將於7月底同樣在麥花臣舉行個唱，資源明顯傾斜；鍾柔美則因連串負面新聞遭公司冷處理，在節目巡禮大合照中被安排站在最不顯眼的位置，新劇宣傳海報亦未見其身影。Windy雖然搶先一步定檔開騷，但「以約換騷」的傳聞令外界對這份機會的含金量打上問號。
網民熱議Windy開騷代價是否值得
消息傳出後隨即引發網民討論，不少人認為Windy為開騷而加簽合約的做法「蝕底」，有留言指「用自由換一場騷，值唔值得真係見仁見智」，亦有粉絲力撐表示「起碼有機會證明自己實力」。更有網民將三位成員的處境形容為「同人唔同命」，感嘆年輕藝人在娛樂圈中的議價空間有限，即使有才華亦未必能獲得對等的資源和待遇。