企業家詹康信因大學旅行愛上亞洲 50年見證香港起跌：連司機都感動到喊
ViuTV清談節目《馬時亨．獅子山精神》明晚播出全新一集，邀請到國際物流公司創始人詹康信分享他與香港的不解之緣。這位外籍企業家因一次大學畢業旅行而愛上亞洲，最終選擇在香港紮根發展，更在50年間見證香港多次起跌。究竟是什麼令他對香港如此情有獨鍾？
大學畢業旅行改寫人生軌跡
詹康信在節目中憶述年少時與大學室友計劃在畢業前環遊世界，在遊歷不同地區後對亞洲留下深刻印象。畢業後他決定到日本工作，但其後因公司重組而被解僱。然而詹康信並未因此離開，反而決定留在亞洲發展，在日本創立自己的搬運公司。當日本業務變得穩定後，他毅然決定正式在香港設立公司，並在其後正式移居香港。
詹康信獨具慧眼看準香港投資機會
詹康信提到當年文化大革命令到好多公司都覺得香港投資環境極不穩定而卻步，但他卻獨具慧眼，認為香港仍有發展潛力。他分享到香港這些年來雖然經歷多次危機，包括沙士、新冠疫情及經濟波動，但香港人總能迎刃而解，這種拼搏精神深深啟發了他。不過在香港經營物流公司多年，詹康信也曾經歷過職場背叛，一位資深經理在他不知情下創立競爭公司，並帶走大量關鍵員工。
員工背叛危機中見真情
面對職場背叛的打擊，詹康信沒有因此放棄，而留下來的員工更主動承擔從未受訓的工作，成功帶領公司渡過難關，這份情誼令他深受感動。他更分享了一個難忘經歷，2007年他的物流公司獲選協助政府運送中國贈予香港的熊貓。由於需要特別照顧熊貓的狀況，整個運送過程都必須格外小心，而被選中的司機更感到十分榮幸：「司機感動到喊，事前仲多次練習路線，確保萬無一失」，令他倍感自豪。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期