企業家詹康信因大學旅行愛上亞洲 50年見證香港起跌：連司機都感動到喊

ViuTV清談節目《馬時亨．獅子山精神》明晚播出全新一集，邀請到國際物流公司創始人詹康信分享他與香港的不解之緣。這位外籍企業家因一次大學畢業旅行而愛上亞洲，最終選擇在香港紮根發展，更在50年間見證香港多次起跌。究竟是什麼令他對香港如此情有獨鍾？