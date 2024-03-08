詹瑞文捲入美食節目金錢糾紛 現身說法大爆：冇收過800萬
製作公司以詹瑞文做主持招徠 事主見面唔畀錢走唔甩
事主楊先生（化名）指「如果佢唔係搬咗詹瑞文先生出嚟做主持訪問，都唔會上當！」，他在《東張西望》裡講述自己早前受一間位於荃灣的媒體製作公司招攬，對方以詹sir會作美食節目主持介紹餐廳作引誘，指會介紹楊先生的餐廳，「覺得你間公司有潛質，可以免費幫你做宣傳」，之後又WhatsApp楊先生詹sir拍攝過的美食節目短片，更與該公司的監製Raymond進行了長達40分鐘電話，令他放下戒心，並上門與製作公司見面傾談。
怎料，楊先生到達製作公司的荃灣辦公室，卻找不到寫有公司單位及名稱的水牌，而尋找之際，然後就有職員突然推門而出，說監製有事在忙，讓他等一等，一等便等了30分鐘，楊先生察覺不妥便打算以食煙為由離開，職員卻指可以直接在辦公室食，不讓他走。他再度等侯了15分鐘，終於得以見到監製，Raymond在言談中不但又提供詹sir的介紹美食片給他看，又指「曾俊華之前選特首都係我哋拍」。監製Raymond又指節目費用全免，而聘請詹sir的費用亦是他們公司與詹sir簽了兩年合約，酬金己經給了800萬，所有製作場景亦不需楊先生付費。不過，在臨尾則提出原來要收取「少少嘅營運資金，播放費及版權費」，為期兩年，一個月要$2,000。
楊先生本來覺得能夠做到宣傳效果，亦不算貴，但是總監Raymond卻要即場簽約及付$48,000，楊先生沒有這麼多現金在身，又指可以用支付平台付款或者在樓下櫃員機轉帳給他們，令他感覺「畀人chur住，要如果我要走就一定要畀錢」，楊先生最終付出現金一萬元，在製作公司的百般不願下才能成功甩身，而事後製作公司方亦持續不斷追數。
詹瑞文現身說法：冇收過800萬
詹瑞文在節目中亦有現身為自己解畫，他承認有為一間公司幫小商戶拍攝短片節目，「但冇收咗800萬呢件事」，指此事不是事實，又說有與製作公司簽約，如果查證事件是真的，就暫時不會與他們合作。另外，他亦指這種逼迫的手法是「損人利己」。
製作公司：佢可以決定唔合作
《東張西望》亦有親身上製作公司了解，節目可見監製Raymond不斷打斷主持的發問，又指自己不能控制人們的想法，「佢可以決定唔合作㗎嘛，唔合作咪唔好合作囉」，主持提出楊先生當時要即時付款，感覺自己不能離開辦公室的情況，Raymond即指向辦公室門口，「門口嗰邊行兩步路，隨時走得㗎，我哋唔會鎖住佢」，認為楊先生曲解所有事情。至於以免費招徠，Raymond就指所提及請的詹sir及製作費等的確是免費，不過是要付少少播放版權費，又指楊先生有誤會可以直接問。
網友大讚主持盤問技巧夠專業
網友睇完呢集，即留言「香港地方細細都咁多騙案，證明人真係唔掂」亦大讚東張主持李旻芳盤問技巧夠專業！「問到條友口啞啞」「女主持忍笑忍得好辛苦?」「好好睇好勁呀！」
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