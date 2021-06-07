調教你MIRROR｜姜濤被Jer爆食量 有成員素顏造假？網友：可唔可以調教埋ERROR
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片
《調教你MIRROR》姜濤被笑肥腫難分
ViuTV新節目《調教你MIRROR》於6月7日（周一）起逢星期一至五晚上11時播出，人氣男團MIRROR十二位成員在節目中要接受梁祖堯的「調教」，日前ViuTV特舉行記者會，十二位成員除了要開工的Edan（呂爵安）外，Anson Kong（AK，江𤒹生）、 Anson Lo（盧瀚霆）、 Alton（王智德）、Frankie（陳瑞輝）、Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）、Jeremy、Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉）、Tiger（邱傲然）及姜濤均有出席，此外「調教員」梁祖堯與MIRROR經理人黃慧君（花姐）亦有現身分享拍攝時的點滴及感受。
在記者會上Jer連環爆料，指與他同房的姜濤一口氣可以食到3、4包薯片，Stanley就笑姜濤當時肥腫難分，姜濤亦指自己由入營第一日已放下戒心喪食，期間睇住自己身形起變化，令他一度感覺絕望，曾哀求花姐將他在節目中的肥樣cut走，仲叫大家不要被他的肥樣嚇倒。
Jer問隊友借遮瑕膏遮暗瘡
Jer又爆節目中所謂MIRROR成員素顏上陣，原來Jeremy同Anson Lo都係造假，他指兩人每日都要化完妝才肯面對鏡頭，扮成剛起床的樣子，他說：「佢（Anson Lo）每日起身都要化全妝，再攞住部Go-pro講『我啱啱瞓醒』。」Anson Lo就強烈否認說：「繼續作啦！我冇錄過呢啲！」之後Jer隨即被隊友踢爆其實最貪靚，要問隊友借遮瑕膏及髮尾油，他解釋︰「又唔使太真實嘅，都要遮吓啲暗瘡。」
姜濤臨瞓前貼雙眼皮膠紙
姜濤指Jer的偶像包袱最大，並指自己「化妝、整頭乜都冇」，但當被問到有無貼雙眼皮膠紙時即無聲出，其他成員就大讚：「問得真係好！」Anson Lo亦笑指：「喺呢個Camp我學識咗一件事，原來臨瞓前貼雙眼皮膠紙係最Work嘅，我係跟一個人學習嘅。」Jer就乘機話：「姜濤咪就係咁囉，淨係識話人！」姜濤反駁：「佢（Jer）真係好鍾意拖人落水，每次話佢，佢都會話『你都係咁』！」
Lokman指阿祖（梁祖堯）要成員們素顏上陣，是因為想他們卸下這兩年來儲落的包袱和壓力，他說：「我覺得阿祖講得啱，可能呢個妝容對我哋嚟講係多咗種包袱，或是係人與人之間多咗層隔膜，所以呢啲畫面好珍貴，因為你哋唔會成日見到。」此外，提到和隊員之間有芥蒂一事，AK直言：「芥蒂來自缺乏溝通，唔知道大家內心嘅想法，導致有啲小誤會，男仔比較爽快，食餐飯將件事講出嚟就冇事。」
Jeremy拒除衫合照被投訴唔合群
眾人又分享了有一晚在「調教營」進行踩單車之旅的趣事，AK指當晚大家一齊拍了一張非常經典、充滿本土味道的合照，Ian就投訴Jeremy不合群，因為照片內大家都沒著上身衫，Jeremy卻堅拒除衫，他說：「我哋不停咁同佢講幾十年後再睇番呢張相，佢一定會後悔，有啲嘢過咗就返唔到轉頭！」Jeremy立即肯定地說：「我從來冇後悔過自己做呢個決定！」Ian就搞笑指：「重點係佢企得太近，我哋Cut唔走佢，構圖畀佢破壞咗。」
花姐直言好擔心MIRROR變得團結後，會合力對抗她，她說：「我冇佢哋講到咁慈禧太后，好多時都有聽佢哋意見，但如果聽晒12個人嘅意見，就會變得好冇效率，可能要三年先出到一首歌。始終要有個人負責把關，如果佢哋話要就要，咁炒咗我都得啦！」而Ian就話已經試過全隊一齊對抗花姐，但最終失敗收場，他笑言︰「對抗還對抗，唔一定成功，我哋上次拍MV時想爭取做一啲事，已經試過集合12個人一齊去對抗，都係畀花姐嘅權威壓倒，最後係失敗咗。」
有網友就話希望花姐和梁祖堯可以拍多套《調教你ERROR》，仲有網友大膽話《調教你花姐》或者《調教你老祖》都OK！