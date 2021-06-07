調教你MIRROR｜姜濤被Jer爆食量 有成員素顏造假？網友：可唔可以調教埋ERROR

由ViuTV人氣組合MIRROR全員參演的真人騷《調教你MIRROR》在6月7日開播，日前MIRROR經理人花姐（黃慧君）及「調教員」梁祖堯帶領一眾MIRROR成員出席記者會，為節目作宣傳，席間Jer（柳應廷）連環爆料，指姜濤一次過可以食X包薯片，又話所謂MIRROR成員素顏出鏡，但其實有成員「裝假狗」！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片