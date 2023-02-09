請一日假去旅行 猛男包圍

《請一日假去旅行》︳李芷晴赴泰遭半裸猛男包圍 直指招架唔到又期待

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疫情逐步放緩，港人終於有得去旅行！無綫火速製作新旅遊節目《請一日假去旅行》，鐵定喺 3 月 2 日起、逢周四至五晚十點半翡翠台播出，速度果然夠快！今次主持陣容唔惹少，喺《香港小姐再競選》中大獲全勝嘅何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie），將會打頭炮，飛赴泰國主持《請一日假》泰國篇。行程中李芷晴仲遭「女裝猛男」大包圍，果然夠juicy！

請一日假去旅行 猛男包圍 李芷晴
李芷晴今次做節目搏盡！（圖片來源：[email protected]_bystep）
請一日假去旅行 猛男包圍
（圖片來源：[email protected]_bystep）

節目教埋你拎假旅行 非單純旅遊咁簡單

今次無綫有意思，為讓「久別重遊」嘅港人們付出最少的假期， 得到最大旅遊回報，節目會為「分秒必爭」嘅香港觀眾提供如何只需係請一日假情況下，玩盡日本、泰國及韓國等港人最愛旅遊熱點，除了提供最新好玩好食實用資訊外，仲會幫大家編埋最高 CP 值行程兼車程！

請一日假去旅行 猛男包圍 節目仲會教大家拎假！
節目仲會教大家拎假！（圖片來源：TVB提供）

李芷晴俾女裝猛男包圍 直指招架不住

起飛當日撞正李芷晴 2 月 6 日正日生日，為幫好友兼好拍檔炮製驚喜，何沛珈事前做足資料搜集，並在製作組協助下鎖定位於曼谷的猛男海鮮餐廳為李芷晴慶生，該餐廳最馳名的，是駐店猛男會以女性裝扮在客人面前勁歌熱舞，合照打卡無任歡迎。

現場一眾穿著女性睡衣的猛男，不但向李芷晴大唱生日歌，更拉晒 Banner 兼手持花炮！李芷晴受寵若驚指：「今日經歷咗暫時係人生最瘋狂嘅生日，超級驚喜，笑到見牙唔見眼。」之後受訪時更坦言害羞：「真係好驚喜，我當日淨係知道要去夜市拍攝，完全冇諗過大家會為我準備咁多嘢，好多謝大家。對住一班咁性感嘅猛男都有啲招架不住，好怕醜。」

請一日假去旅行 猛男包圍 何沛珈做足資料搜集，鎖定在位於曼谷的猛男海鮮餐廳為李芷晴慶生。
何沛珈做足資料搜集，鎖定在位於曼谷的猛男海鮮餐廳為李芷晴慶生。（圖片來源：TVB提供）
請一日假去旅行 猛男包圍 開心吹蛋糕！
開心吹蛋糕！（圖片來源：TVB提供）
請一日假去旅行 猛男包圍 李芷晴直指招架不住！
李芷晴直指招架不住！（圖片來源：TVB提供）

兩女臨飛先學泰文 何沛珈曬蛇腰歎港人最愛「肥妹水」

兩位主持今次落足力，為咗一口氣玩盡泰國最新最潮最啱打卡旅遊熱點，二女行程相當緊密，仲帶定泳衣準備隨時落水暢泳；尋日（7日） 何沛珈便在IG Story 上載疑似歎 Spa 自拍照，感覺寫意。搞笑又為食的二人，一到泰國即飛奔前往品嚐泰國馳名手搖飲品，仲爭取臨上機前最後衝刺瘋狂惡補泰文，相當搞笑。

請一日假去旅行 猛男包圍 兩人爭取臨上機前最後衝刺瘋狂惡補泰文
兩人爭取臨上機前最後衝刺瘋狂惡補泰文（圖片來源：TVB提供）
請一日假去旅行 猛男包圍 兩人勁有默契！
兩人勁有默契！（圖片來源：[email protected]
請一日假去旅行 猛男包圍 第二日仲派福利。
李芷晴第二日仲派福利。（圖片來源：[email protected]_bystep）
請一日假去旅行 猛男包圍 李芷晴不時在社交網貼出泳衣照，向粉絲大派福利。
李芷晴平時會係社交網貼出泳衣照，向粉絲大派福利。（圖片來源：[email protected]_bystep）
請一日假去旅行 猛男包圍 李芷晴畢業自中大藝術系，她曾透露在入行初期，曾同時教畫畫來維持收入。
李芷晴皮膚夠白！（圖片來源：[email protected]_bystep）
請一日假去旅行 猛男包圍 李芷晴笑言將來希望可以畀大家見到她更多不同的面貌。
李芷晴都熱愛運動！（圖片來源：[email protected]_bystep）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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情人節有什麼好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：Instagram、TVB資料或影片來源：TVB

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