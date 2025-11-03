台灣KOL謝侑芯31歲猝死馬來西亞 護理女神生前爭議盤點 透露當大尺度模特原因
謝侑芯馬來西亞飯店浴缸猝死 黃明志在場被捕
根據《中國報》報導，謝侑芯於10月22日下午在吉隆坡一家高級飯店客房內失去意識，當時馬來西亞歌手黃明志也在房內。警方指出，謝侑芯在浴缸內昏迷，身上蓋著白色毛巾，黃明志持續為她施行CPR直到救護人員接手，但仍無法挽回她的生命。更令人震驚的是，警方從黃明志身上搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，當場將他逮捕。《光明日報》報導指出，警方初步尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分呈陽性反應。
謝侑芯好友雪碧證實死訊 經紀人駁斥不實傳聞
謝侑芯的好友、網紅「雪碧」在Facebook證實死訊，發文表示「下輩子再當好朋友」，並代表謝侑芯家人發布長文：「我們懷著最沉痛的心情，代表侑芯的家人，向各位傳達這個令人心碎的消息：侑芯已經離開了我們，前往了那無憂的天堂。」字句充滿不捨和思念。謝侑芯的經紀人Chris則透過IG限動駁斥網路上「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等惡意臆測，強調這些都是子虛烏有的假消息。
謝侑芯護理系出身爆紅經歷 羅浮宮露胸事件成話題
謝侑芯畢業於中台科技大學護理系，曾任護士，因此被封為「護理系女神」。2019年因釣蝦時穿著火辣被路人拍攝而在網上爆紅，並於2020年推出個人寫真集《天使芯》。成為網紅後，她憑親民隨和個性、甜美外貌及火辣身材，分享旅遊、美食與時尚內容，吸引大量粉絲。2022年，謝侑芯在法國羅浮宮前露胸打卡被驅趕，此事件更讓她聲名大噪。她時常不吝嗇展現傲人身材，甚至曾在公眾地方脫下紅色T-back內褲用來綁頭髮，大膽作風成為她的個人標誌。今年7月，謝侑芯突然爆料，自己過去被一位知名王姓CEO追求的故事，提到對方在五年前向她追求，只是她選擇了不同的方向，遭網民質疑炒作。
北上轉行當大尺度模特
謝侑芯生前最後一段受訪畫面釋出，她在節目中回憶自己入行經歷。回應外界叫她「護理師女神」的原因，她表示過去就讀護理系，大學就讀中台科技大學的二技學制，隨後進入醫院擔任護理師，有兩年的臨床經驗。她表示因為覺得那時候的工作並不適合自己，因此毅然決然留在台北發展。選擇當大尺度模特的原因是為了快速累積粉絲，她坦言：「沒有想太多，就覺得自己裸體很好看。」她當天穿著低胸吊帶，短短50秒的片段談吐自然大方。
網民震驚難以置信 AV女優李娜娜發文悼念
謝侑芯突然離世的消息傳開後，許多粉絲及圈內朋友都留言表示不捨及難以接受。台灣AV女優李娜娜31日凌晨發文悼念：「謝侑芯～下輩子妳一定要記得我，我還要當妳的姊妹！我們還要一起去潛水、去冒險、去很多好玩的地方。」網民紛紛留言表示震驚：「太突然了，完全無法接受」、「前幾天就聽說很多人在找她」、「她應該還沒回台灣，事情應該是在那邊發生的」。謝侑芯最後一次更新貼文是在數日前，內容提及即將前往東南亞旅遊，片中語氣輕鬆，精神滿滿，完全不似健康有問題，讓粉絲更加難以接受這個噩耗。