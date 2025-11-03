台灣KOL謝侑芯31歲猝死馬來西亞 護理女神生前爭議盤點 透露當大尺度模特原因

台灣網紅謝侑芯驚傳在馬來西亞猝死，享年31歲，消息震撼網紅圈。這位擁有53萬粉絲的「護理系女神」，生前曾因多項爭議事件成為話題焦點，從釣蝦火辣穿著爆紅，到羅浮宮前露胸打卡被驅趕，再到自爆被知名CEO追求，她的網紅生涯充滿話題性。究竟這位31歲美女網紅生前還有哪些令人印象深刻的事蹟？