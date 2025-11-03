台灣KOL謝侑芯31歲猝死馬來西亞 護理女神生前爭議盤點 透露當大尺度模特原因

最新娛聞
東方新地

廣告

台灣網紅謝侑芯驚傳在馬來西亞猝死，享年31歲，消息震撼網紅圈。這位擁有53萬粉絲的「護理系女神」，生前曾因多項爭議事件成為話題焦點，從釣蝦火辣穿著爆紅，到羅浮宮前露胸打卡被驅趕，再到自爆被知名CEO追求，她的網紅生涯充滿話題性。究竟這位31歲美女網紅生前還有哪些令人印象深刻的事蹟？

謝侑芯馬來西亞飯店浴缸猝死 黃明志在場被捕

根據《中國報》報導，謝侑芯於10月22日下午在吉隆坡一家高級飯店客房內失去意識，當時馬來西亞歌手黃明志也在房內。警方指出，謝侑芯在浴缸內昏迷，身上蓋著白色毛巾，黃明志持續為她施行CPR直到救護人員接手，但仍無法挽回她的生命。更令人震驚的是，警方從黃明志身上搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，當場將他逮捕。《光明日報》報導指出，警方初步尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分呈陽性反應。

謝侑芯好友雪碧證實死訊 經紀人駁斥不實傳聞

謝侑芯的好友、網紅「雪碧」在Facebook證實死訊，發文表示「下輩子再當好朋友」，並代表謝侑芯家人發布長文：「我們懷著最沉痛的心情，代表侑芯的家人，向各位傳達這個令人心碎的消息：侑芯已經離開了我們，前往了那無憂的天堂。」字句充滿不捨和思念。謝侑芯的經紀人Chris則透過IG限動駁斥網路上「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等惡意臆測，強調這些都是子虛烏有的假消息。

謝侑芯護理系出身爆紅經歷 羅浮宮露胸事件成話題

謝侑芯畢業於中台科技大學護理系，曾任護士，因此被封為「護理系女神」。2019年因釣蝦時穿著火辣被路人拍攝而在網上爆紅，並於2020年推出個人寫真集《天使芯》。成為網紅後，她憑親民隨和個性、甜美外貌及火辣身材，分享旅遊、美食與時尚內容，吸引大量粉絲。2022年，謝侑芯在法國羅浮宮前露胸打卡被驅趕，此事件更讓她聲名大噪。她時常不吝嗇展現傲人身材，甚至曾在公眾地方脫下紅色T-back內褲用來綁頭髮，大膽作風成為她的個人標誌。今年7月，謝侑芯突然爆料，自己過去被一位知名王姓CEO追求的故事，提到對方在五年前向她追求，只是她選擇了不同的方向，遭網民質疑炒作。

北上轉行當大尺度模特

謝侑芯生前最後一段受訪畫面釋出，她在節目中回憶自己入行經歷。回應外界叫她「護理師女神」的原因，她表示過去就讀護理系，大學就讀中台科技大學的二技學制，隨後進入醫院擔任護理師，有兩年的臨床經驗。她表示因為覺得那時候的工作並不適合自己，因此毅然決然留在台北發展。選擇當大尺度模特的原因是為了快速累積粉絲，她坦言：「沒有想太多，就覺得自己裸體很好看。」她當天穿著低胸吊帶，短短50秒的片段談吐自然大方。

網民震驚難以置信 AV女優李娜娜發文悼念

謝侑芯突然離世的消息傳開後，許多粉絲及圈內朋友都留言表示不捨及難以接受。台灣AV女優李娜娜31日凌晨發文悼念：「謝侑芯～下輩子妳一定要記得我，我還要當妳的姊妹！我們還要一起去潛水、去冒險、去很多好玩的地方。」網民紛紛留言表示震驚：「太突然了，完全無法接受」、「前幾天就聽說很多人在找她」、「她應該還沒回台灣，事情應該是在那邊發生的」。謝侑芯最後一次更新貼文是在數日前，內容提及即將前往東南亞旅遊，片中語氣輕鬆，精神滿滿，完全不似健康有問題，讓粉絲更加難以接受這個噩耗。

謝侑芯 護理女神 （圖片來源：戲引子IG）
（圖片來源：戲引子IG）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：戲引子IG）
（圖片來源：戲引子IG）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：戲引子IG）
（圖片來源：戲引子IG）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：戲引子IG）
（圖片來源：戲引子IG）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：戲引子IG）
（圖片來源：戲引子IG）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：謝侑芯IG）
（圖片來源：謝侑芯IG）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：謝侑芯IG）
（圖片來源：謝侑芯IG）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：謝侑芯IG）
（圖片來源：謝侑芯IG）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：IG@irisirisss168）
（圖片來源：IG@irisirisss168）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：IG@irisirisss168）
（圖片來源：IG@irisirisss168）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：IG@irisirisss168）
（圖片來源：IG@irisirisss168）
謝侑芯 護理女神 （圖片來源：IG@irisirisss900）
（圖片來源：IG@irisirisss900）

圖片來源：謝侑芯IG、IG@irisirisss168、IG@irisirisss900資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 