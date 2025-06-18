光明大押｜貓店長蝦餃與謝君豪離別場口超催淚 網民感動：最佳演技獎

ViuTV劇集《光明大押》第16集上演催淚高潮，堅叔（謝君豪飾）準備告別居住大半生的老屋，與愛貓蝦餃（貓演員「仔仔」飾）道別一幕惹哭大批觀眾。蝦餃首次演戲表現自然，情感投入，獲網民激讚喵星人係「天生演員」！

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