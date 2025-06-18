光明大押｜貓店長蝦餃與謝君豪離別場口超催淚 網民感動：最佳演技獎
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ViuTV劇集《光明大押》第16集上演催淚高潮，堅叔（謝君豪飾）準備告別居住大半生的老屋，與愛貓蝦餃（貓演員「仔仔」飾）道別一幕惹哭大批觀眾。蝦餃首次演戲表現自然，情感投入，獲網民激讚喵星人係「天生演員」！
堅叔準備離開光明大押 蝦餃戲份超催淚
《光明大押》第16集劇情講述堅叔準備離開他生活了大半生的光明大押，但因擔心蝦餃會跟隨自己離去，遂打算將牠綁在家中。他更親自示範以繩索綁頸的方式，企圖讓蝦餃留下。最終，因不忍見到蝦餃被束縛在屋內，堅叔終選擇放棄這個念頭。
貓演員爸爸分享「仔仔」拍攝心得
身為燒賣與蝦餃的貓演員「仔仔」的爸爸事後在社交平台上傳拍攝後記，表示蝦餃雖然是首次演戲，但已經能夠迅速投入角色，當然要感謝謝君豪溫柔地協助牠入戲：
「我哋喺鏡頭後面見到仔仔伸個頭入圈嗰刻，都有種莫名的感動。真係估唔到尋晚播出來的效果會咁好！當然，豪哥真係一位非常出色的演員。係佢一路用超溫柔嘅方式帶住仔仔去演，又有耐性，又投入感情。每次見到囝囝即時作出反應，我哋都不禁諗：『呢隻貓究竟係咪天生食呢行飯㗎？』」
網民大讚蝦餃「演技好」
其他網民亦紛紛留言，大讚蝦餃演技爆燈，不但可愛滿分，更能即時作出反應，絕對是天生的演員材料。留言包括：「蝦餃好叻呀，好有戲，佢真係個 sweet boy」、「尾段堅叔走咗，佢瞓喺床度眼濕濕，完全一副生無可戀嘅樣」、「仔仔好西利，搞到我都眼濕濕，仲識望住人聽人講嘢，嗰下真係勁」等等。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期