謝君豪驚現叱咤男歌手名單 網民一面倒力撐：樂壇欠豪哥交代

謝君豪今日在社交平台貼出相片，呼籲網民支持他參與叱咤樂壇我最喜愛男歌手投票，更自嘲留言「我最喜愛男歌手！🤣🤣🤣」，並附上《一世隊友punk版》MV連結。這位以演技見稱的資深演員首次參與樂壇投票，竟然獲得網民一面倒支持，場面相當有趣。

謝君豪參選叱咤男歌手獎項

謝君豪在社交平台上載相片，並留言表示「我最喜愛男歌手！🤣🤣🤣」，同時分享了《一世隊友punk版》MV連結。他的小編更在貼文中表示「小編已allin瞓身撐豪哥」，並寫道「正所謂樂壇欠豪哥一個交代，請即投下你神聖一票」，語氣幽默搞笑。這首歌曲是電影《焚城》的宣傳曲，改編自陳奕迅的經典作品《最佳損友》，由謝君豪與林家熙、魏浚笙、梁仲恆、何啟華、黃愷傑合唱。值得注意的是，與謝君豪合唱《一世隊友punk版》的林家熙亦在投票名單之中。

資深演員首次「參選」獲網民力撐

作為一位以演員為主的香港資深藝人，謝君豪主要從事戲劇、電影和電視演出工作，並非專業歌手。他憑藉精湛演技在話劇和影視界都有傑出表現，更憑電影《南海十三郎》榮獲第34屆台灣電影金馬獎最佳男主角殊榮。雖然謝君豪曾參與演出音樂舞台劇，但他的主要事業重心始終在於表演藝術，而非演唱事業，這次「參選」更顯得別具趣味。

叱咤投票十二強名單走勢曝光

《PURDORI呈獻 2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時在亞洲國際博覽館ARENA舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於11月10日中午12時展開，最新十二強走勢已經公布。男歌手組別包括MC張天賦、Yan Ting周殷廷、江𤒹生、呂爵安、林家謙、洪嘉豪、姜濤、陳卓賢、陳柏宇、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆等實力派歌手。

網民熱烈回應支持謝君豪

謝君豪的貼文一出，立即引來網民熱烈回應和支持。不少網民都被他的幽默感打動，紛紛留言表示「支持豪哥！」、「演技咁好唱歌都一定得！」、「真係樂壇欠咗豪哥一個交代！」等。網民的反應顯示大家都很欣賞這位資深演員的幽默感和親民作風。第一階段投票將於明日（11月14日）中午12時結束，第二階段投票則於11月17日至21日進行，最終結果將在2026年1月1日頒獎禮當晚揭曉。

