謝君豪驚現叱咤男歌手名單 網民一面倒力撐：樂壇欠豪哥交代

謝君豪今日在社交平台貼出相片，呼籲網民支持他參與叱咤樂壇我最喜愛男歌手投票，更自嘲留言「我最喜愛男歌手！🤣🤣🤣」，並附上《一世隊友punk版》MV連結。這位以演技見稱的資深演員首次參與樂壇投票，竟然獲得網民一面倒支持，場面相當有趣。