大埔宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡親睹嫲嫲樓宇起火 多位藝人緊急取消活動

大埔宏福苑今日下午發生火警，火勢蔓延多幢樓宇燒至晚上升至五級，造成嚴重傷亡，震撼全港。多位藝人紛紛在社交平台表達關注，其中2020年度港姐冠軍謝嘉怡更親眼目睹嫲嫲居住的樓宇被烈火吞噬，令人心痛。不少藝人因應今次災難而取消或延期原定活動，展現對事件的重視和對受災者的尊重。