大埔宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡親睹嫲嫲樓宇起火 多位藝人緊急取消活動
大埔宏福苑今日下午發生火警，火勢蔓延多幢樓宇燒至晚上升至五級，造成嚴重傷亡，震撼全港。多位藝人紛紛在社交平台表達關注，其中2020年度港姐冠軍謝嘉怡更親眼目睹嫲嫲居住的樓宇被烈火吞噬，令人心痛。不少藝人因應今次災難而取消或延期原定活動，展現對事件的重視和對受災者的尊重。
港姐謝嘉怡親睹嫲嫲樓宇起火現場
謝嘉怡是其中一位最早在社交平台分享現場情況的藝人，她上載了火警現場片段，並以中英文留言表達哀傷。她寫道：「我向所有罹難者、傷者以及今天失去家園的人們，致以最深切的慰問和祈禱。今天我眼睜睜地看着奶奶（嫲嫲）的房子在熊熊烈火中燃燒，真是令人痛心的一天。」從影片可見，著火的宏昌閣火勢蔓延極快且猛烈，場面觸目驚心。謝嘉怡的親身經歷讓她對今次災難有更深切的感受，但未有透露嫲嫲的狀況。
陳家樂連詩雅聖誕活動緊急取消
另外陳家樂與連詩雅原定明日夫妻檔一同出席聖誕活動，但因應大埔宏福苑火警造成傷亡，主辦單位宣布活動取消。兩位藝人對於活動取消表示理解和支持，認為在如此嚴重的災難面前，娛樂活動應該讓路給更重要的事情。
JACE陳凱詠紅館個唱門票延期開售
JACE陳凱詠原定明日公開發售首個紅館個唱門票，但她認為現階段不宜進行相關活動，決定延至本周五才開售。她在社交平台寫道：「對於大埔發生的嚴重火警我表示深感遺憾與難過，大概此時並不適宜進行演唱會的門票公售活動，現決定延後原定於本週五的公開售票，JACE WORLD會再作另行通知，如有不便，敬請原諒願大家平安。」JACE的決定獲得粉絲理解和支持。
粵劇界李居明等記者會延期
李居明、龍貫天與江欣燕原定明日舉行《粵劇特朗普》記者會，但主辦單位因應火警事件決定延期，直至另行通知。
網民讚賞藝人展現社會責任感
網民對各位藝人的反應普遍表示讚賞，認為他們展現了應有的社會責任感。有網民留言：「謝嘉怡親身經歷真係好心痛，佢嫲嫲都受影響」、「JACE延期門票開售做得啱，呢個時候真係唔適合」、「藝人都有人情味，知道輕重緩急」。不少人認為藝人們的舉動值得尊重，在災難面前能夠放下個人利益，優先考慮社會大眾的感受，體現了正面的價值觀和影響力。
圖片來源：JACE陳凱詠IG、謝嘉怡、謝嘉怡IG、林盛斌IG、唐詩詠IG、葛綽瑤 IG資料或影片來源：原文刊於新假期