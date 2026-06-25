30歲港姐冠軍離巢低胸遊意國疑封盤！ 許願池前放閃「一個舉動」洩密惹猜測
廣告
2020年港姐雙料冠軍謝嘉怡（Lisa）離巢後感情事業雙收，今日她在社交平台曬出與男友Andy Cheung同遊羅馬的甜蜜照片，更有父親隨行。然而眼利網民發現兩人左手無名指均戴上同款金色戒指，秘婚傳聞瞬間引爆討論，30歲謝嘉怡至今未有正面回應。
謝嘉怡偕男友父親齊遊羅馬許願池放閃
謝嘉怡今日在Instagram上載多張在意大利羅馬拍攝的照片，當中可見她身穿低胸黑色小背心配搭開衩長褲，在著名景點許願池前留影，盡顯好身材。她更與男友Andy Cheung甜蜜合照，並以英文配文表示非常享受羅馬之旅：「They say Rome wasn’t built in a day, and looking at the stonework on this fountain, I completely believe it. Just a tourist and enjoying the Trevi fountain.」照片中亦可見謝嘉怡父親同行，一家人氣氛融洽。
謝嘉怡暫未回應秘婚傳聞惹猜測升溫
最令網民關注的是謝嘉怡上載的一段與男友挑戰高難度動作的影片，片中清楚可見兩人左手無名指均佩戴同款金色戒指，加上謝嘉怡父親亦在場同行，令外界紛紛猜測兩人是否已經秘密結婚，甚至懷疑今次羅馬之旅其實是蜜月旅行。不過截至目前，謝嘉怡對相關傳聞未有作出任何回應。
Andy Cheung與謝嘉怡因運動結緣感情穩定
謝嘉怡去年底被爆出戀情後大方認愛，男友Andy Cheung從事品牌宣傳片拍攝工作，與多個運動品牌有合作。兩人早已在社交平台互相追蹤，同樣熱愛運動，經常分享跑步、游水、行山、打泰拳及踏單車等活動。謝嘉怡曾公開表示男友一直給予她許多愛與支持，而今次男友更與謝嘉怡父親一同出遊，顯示雙方關係已深入到家庭層面。
網民熱議恭喜聲與質疑聲此起彼落
帖文一出即引來大批網民留言，不少人送上祝福：「恭喜恭喜，終於等到好消息」、「離巢之後人生勝利組」，亦有人表示「戴戒指唔代表結咗婚，可能只係情侶戒」、「等官宣先啦唔好亂估」。有網民則感嘆謝嘉怡離開TVB後反而活得更精彩，無論事業還是愛情都比在無綫時期來得順遂，留言區充斥住羨慕與祝福。
圖片來源：IG@lisamarie_tse、Facebook@謝嘉怡 Lisa-Marie Tse資料或影片來源：原文刊於新假期