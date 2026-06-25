30歲港姐冠軍離巢低胸遊意國疑封盤！ 許願池前放閃「一個舉動」洩密惹猜測

2020年港姐雙料冠軍謝嘉怡（Lisa）離巢後感情事業雙收，今日她在社交平台曬出與男友Andy Cheung同遊羅馬的甜蜜照片，更有父親隨行。然而眼利網民發現兩人左手無名指均戴上同款金色戒指，秘婚傳聞瞬間引爆討論，30歲謝嘉怡至今未有正面回應。